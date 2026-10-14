Joven despierta durante su velorio en Guatemala

Una joven identificada como Yuleidy Ixcotoyac habría recobrado el conocimiento durante su propio velorio en Guatemala, después de que su familia creyera que había fallecido. El episodio ocurrió el sábado 10 de octubre en la aldea El Jocote, en Sacapulas, departamento de Quiché, y quedó registrado en videos que posteriormente circularon en redes sociales.

Las imágenes muestran a varias personas reunidas alrededor de un féretro mientras la joven comienza a moverse y termina incorporándose. La escena sorprendió a los presentes y provocó reacciones encontradas entre los usuarios de internet.

De acuerdo con los testimonios ofrecidos por sus padres al canal TV Sac, Yuleidy perdió el conocimiento cuando su padre, Abraham Ixcotoyac, intentaba llevarla a un centro de salud. La joven no habría recibido una evaluación médica que confirmara su fallecimiento.

El padre creyó que su hija había dejado de respirar

Abraham Ixcotoyac relató que su hija comenzó a sentirse mal durante la madrugada. Ante la gravedad de la situación, decidió trasladarla en automóvil para buscar atención médica. Durante el trayecto, se percató de que la adolescente estaba inconsciente y, según su percepción, ya no presentaba signos vitales.

El padre aseguró que, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, notó que su hija no respiraba y tampoco encontraba pulso en sus brazos. Convencido de que había muerto, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y regresar con ella a la vivienda familiar.

El propio Abraham aclaró que Yuleidy nunca ingresó a un hospital. Por lo tanto, según su testimonio, no hubo una valoración médica previa que certificara su muerte antes de que comenzaran los preparativos para el velorio.

El hombre dijo que llegó a su casa por la tarde. Mientras otros familiares y vecinos acomodaban el féretro, él permaneció en el patio. Poco después, escuchó los gritos de quienes estaban reunidos y se acercó para averiguar qué sucedía.

“Cuando voy viendo, a mi hija la estaban sacando de la caja donde la traían”, recordó.

La adolescente había comenzado a reaccionar, según los testimonios difundidos por el medio guatemalteco. Abraham interpretó lo ocurrido desde sus creencias religiosas y manifestó su agradecimiento por la recuperación de su hija.

La madre aseguró que vio movimientos dentro del ataúd

Lesvia Ríos, madre de la joven, también relató los momentos de angustia y sorpresa que vivió la familia. Según explicó, nunca perdió por completo la esperanza de que su hija continuara con vida.

Ríos contó que se acercó al féretro y percibió movimientos. Lo que inicialmente parecía imposible se convirtió en una escena de desconcierto para quienes acompañaban a la familia durante la despedida.

Después, la adolescente comenzó a despertar y terminó incorporándose dentro del ataúd. Los videos compartidos en redes sociales muestran a varias personas rodeando el féretro, mientras ayudan a Yuleidy a salir. En las imágenes también se observa que le ofrecen agua después de que comienza a reaccionar.

La joven sintió un fuerte dolor en el pecho

La propia adolescente habló brevemente con el medio citado anteriormente, después del episodio. Durante la conversación agradeció a sus padres y a las personas que enviaron mensajes de apoyo a la familia, y describió lo ocurrido como un milagro desde su perspectiva personal.

También explicó que experimentó un síntoma antes de perder el conocimiento: un dolor intenso en el pecho, acompañado de una sensación de pesadez.

“Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé”, relató.

Hasta el momento, no se ha conocido públicamente un pronunciamiento de las autoridades sanitarias de Guatemala que explique las circunstancias del caso. Tampoco se ha difundido una evaluación médica que permita establecer qué le ocurrió a Yuleidy o cuál era su estado de salud después de recuperar el conocimiento.

Sigue leyendo:

* Familia revela el sexo del bebé en el funeral de una mujer que murió en un incendio en una tienda en Hermosillo, México

* En pleno velorio de su madre descubren que en el ataúd había el cuerpo de un hombre

* El desgarrador video de una madre arrullando a su hija muerta en su funeral