Familia revela el sexo del bebé en el funeral de una mujer que murió en un incendio en una tienda en Hermosillo, México

El incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, en Sonora, México, sigue dejando una profunda herida en la comunidad sonorense. No solo por las 23 vidas que se perdieron entre las llamas, sino también por las desgarradoras historias que han surgido detrás de cada víctima.

Una de ellas es la de Lupita Fernández, una joven de 24 años que se encontraba embarazada de 8 meses y que murió junto a su madre y su hermanito, Alejandro. Su historia se ha vuelto símbolo del dolor y la esperanza truncada que deja esta tragedia.

Lupita estaba a solo semanas de convertirse en madre por primera vez. Su familia esperaba con ilusión la llegada del bebé, preparaban su cuarto y celebraban cada movimiento que sentían en su vientre.

El pasado 1 de noviembre, Lupita acudió al Waldo’s con su madre, Guadalupe Castro, y su hermano menor, Alejandro, para hacer algunas compras. Ninguno imaginó que sería su último día juntos.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, una explosión en un transformador ubicado al exterior del comercio provocó un incendio que rápidamente se extendió por el local, dejando atrapadas a decenas de personas.

Una despedida con amor y lágrimas

Durante el funeral de Lupita, de su madre y de su hermano, su hermano mayor, Ángel Fernández, quiso ofrecerle una despedida especial. A pesar del dolor, decidió realizar una revelación de género para que la familia supiera el sexo del bebé que Lupita llevaba en el vientre.

El emotivo momento fue compartido en redes sociales y conmovió profundamente a quienes estuvieron presentes. Entre flores blancas, globos y lágrimas, una vela y un extintor soltaron humo color rosa. El silencio se apoderó del lugar, y después, los aplausos rompieron el aire.

“Era una niña, ama”, dijo Ángel entre sollozos, mirando el ataúd de su madre. Su voz quebrada resumió el dolor de una familia que perdió a 3 generaciones en cuestión de minutos: madre, hija y nieta.

“Perdóname por no salvarlas”

La pareja de Lupita, identificado en redes sociales como Rey Vásquez Joel, publicó un mensaje que ha sido compartido cientos de veces por usuarios de Sonora y todo México. En él, expresó la impotencia y el amor que siente por su esposa y su hija:

“Tantos momentos juntos, risas, llantos, bailes… y un maldito accidente te arrebató la vida junto con nuestra bebé. Era juntos para toda la vida, mi amor, como te prometí. Perdóname por no haber alcanzado a salvarte. Eras y siempre serás el amor de mi vida. Era yo el que se tenía que haber ido, no tú”.

Sus palabras se sumaron al mar de condolencias que inundan las redes, donde miles de usuarios han compartido fotografías, velas y mensajes de apoyo para las víctimas y sus familias.

23 vidas perdidas y una ciudad en luto

Las autoridades confirmaron que el incendio en Waldo’s dejó 23 personas fallecidas, entre ellas 4 hombres de entre 20 y 68 años, 11 mujeres de 21 a 73 años, y varios menores de edad: 2 niñas de 4 y 8 años, 4 niños de 1 año y 10 meses, y 3 más de 7, 9 y 10 años.

Hasta el momento, 2 víctimas continúan sin identificar. La Fiscalía de Sonora y la Coordinación Estatal de Protección Civil mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro y deslindar responsabilidades.

La tragedia ha movilizado a toda la comunidad hermosillense. Diversas iglesias y centros comunitarios han abierto sus puertas para brindar apoyo psicológico, ropa, alimento y hospedaje a las familias afectadas.

En calles, plazas y redes sociales, Hermosillo se encuentra de luto. Flores, veladoras y mensajes cubren la fachada del Waldo’s incendiado. Los vecinos dejan carteles con mensajes como “No los olvidaremos” y “Justicia para las víctimas”.

El Gobierno de Sonora anunció que se dará acompañamiento a las familias y que se revisarán las condiciones eléctricas y de seguridad en todos los comercios del centro histórico.

Mientras tanto, la historia de Lupita Fernández se ha convertido en símbolo de todo lo que el incendio se llevó: los sueños de una madre joven, la inocencia de un niño y la esperanza de una nueva vida que nunca llegó a ver la luz.

