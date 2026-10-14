Llamado urgente a latinos: “A hacerse la prueba del VIH en NYC”

Hace un par de décadas contagiarse del virus del VIH era una sentencia de muerte. Y aunque la ciencia ha avanzado para que portadores del VIH puedan llevar vidas normales, con ayuda de medicamentos efectivos, los contagios no han desaparecido en la Gran Manzana. Y hay un dato preocupante entre la comunidad hispana: los latinos representan el 41% de los nuevos diagnósticos, a pesar de ser el 28% del total de la población.

Y en la víspera del Día Nacional de Concientización sobre el VIH en la comunidad hispana, que se conmemora este 15 de octubre, la Comisión Latina sobre el SIDA está haciendo un llamado urgente a los latinos de la Ciudad de Nueva York para que se hagan la prueba.

Bajo el lema “Conocer tu estatus es un buen punto de partida”, líderes comunitarios y organizaciones neoyorquinas, al igual que autoridades de salud, se sumaron al llamado, a fin de que los latinos de la ciudad conozcan su estatus para mantenerse así o, en caso de ser positivo, tomar medidas para proteger su salud y la de otros. La meta es pasar la voz entre las comunidades latinas.

Y es que de acuerdo a los datos del más reciente Informe Anual de Vigilancia del VIH elaborado por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, un total de 1,791 neoyorquinos recibieron un nuevo diagnóstico de VIH en 2024. Entre los nuevos contagios, más de cuatro de cada 10 fueron latinos, lo que deja ver una desproporción elevada. 42% de los diagnósticos ocurrieron entre hombres hispanos, 38% entre mujeres y en la categoría de neoyorquinos trans, el 49% de los contagios se dio entre hispanos.

“La salud pública funciona mejor cuando el gobierno trabaja junto a la comunidad. Y aunque la Ciudad ha tenido un enorme progreso con el VIH, el trabajo todavía no se ha terminado”, aseguró Angélica Ramírez, directora de programas de VIH del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

“Los contagios nuevos en la comunidad latina siguen siendo desproporcionados y tenemos que cambiar ese rumbo”, agregó la funcionaria, al tiempo que recalcó la necesidad de conectar a más personas a los servicios de acceso a salud, medicamentos y educación y seguir luchando contra el estigma.

Llamado urgente a latinos: “A hacerse la prueba del VIH en NYC”. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“No son solo números. Son personas, son familias, son comunidades y sabemos además que el VIH está conectado con las estructuras socioeconómicas pues 42% de los nuevos diagnósticos se dieron en áreas de elevada pobreza”, recalcó la vocera del Departamento de Salud, quien manifestó que al rededor de la Ciudad hay 26 clínicas donde los neoyorquinos pueden ir y hacerse las pruebas y 11 están dedicadas al VIH.

Karina Escamilla, de la Comisión Latina sobre el Sida, insistió en la necesidad de ampliar las pruebas de detección del VIH, como punto de partida, pero también mencionó que urge mejorar la vinculación y la retención en los servicios de atención, aumentar la concientización sobre las opciones de prevención y abordar el impacto del estigma en las comunidades.

“Tenemos que seguir en esta lucha para garantizar que rompamos con las disparidades de contagios que tanto están afectando a la comunidad latina, acabar con el estigma y asegurarnos de que todos los latinos tengan los recursos que se necesitan para poder llevar vidas saludables”, dijo la activista.

Y mientras sostenía un cartel en el que invita a los neoyorquinos latinos a dar un paso al frente y realizarse la prueba del VIH, José Tineo mencionó que ese “pequeño movimiento” puede significar una gran diferencia en la vida de miles de personas.

“Es importante hacerse la prueba del VIH para que en el caso de que sea portador del virus tenga oportunidad de acceder a su tratamiento a tiempo. Así se pueda tener una vida normal y prolongada como cualquier otra persona. No hay que dudarlo. Hay que hacérsela ya”, aseguró el venezolano.

Y a pesar de las múltiples campañas para prevenir y frenar el auge del VIH en la Gran Manzana, el neoyorquino asegura que el gran talón de Aquiles para poner fin al virus es el acceso a educación y estigma que todavía existe alrededor de ese mal.

“Cuando una persona tiene información a sus manos, eso es un gran recurso para que pueda tomar decisiones adecuadas sobre su salud, no hay duda de que todavía falta trabajar más en eso. Pero hay otro tipo de factores que vemos, como la discriminación que se vive en muchas comunidades, la falta de suficientes recursos y más campañas efectivas para que llegue el mensaje”, comentó el latino.

Llamado urgente a latinos: “A hacerse la prueba del VIH en NYC”. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La concejal Alexa Avilés, también destacó que el VIH no es un asunto meramente de salud y dijo que urge que los neoyorquinos tengan más acceso a servicios básicos como la vivienda, trabajos dignos y bien pagados y a medicamentos.

“En el Día de la concientización obviamente es muy importante saber el estado del VIH, pero también hay que seguir trabajando para acabar con el estigma que ha habido por años en nuestras comunidades, pues aunque se trata de una epidemia en la que hemos progresado, todavía sigue siendo fuerte entre los latinos”, dijo la líder política de la Gran Manzana.

“No hay razón para que los latinos sigan siendo impactados desproporcionadamente. Debemos cambiar esto, que todos sepan su estatus y garantizar que mientras el gobierno federal sigue atacando la ciencia y la prevención, en la Ciudad de Nueva York vamos a seguir haciendo lo que sea necesario para asegurarnos de que vamos a mantenernos saludables y que las personas con VIH reciban todo lo que necesitan”, advirtió la legisladora.

La campaña para que más personas se hagan la prueba del VIH también hace hincapié en el acceso a medicamentos como PrEP y PEP, que evitan el contagio, el tratamiento oportuno, la supresión viral y los esfuerzos para eliminar la discriminación, en momentos en que a nivel nacional, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 12,860 personas latinas recibieron un diagnóstico de VIH en 2024.

“Los neoyorquinos latinos siguen experimentando disparidades en los nuevos diagnósticos de VIH y en ciertos resultados de salud relacionados con el VIH”, afirmó la Dra. Andrea Howard, subcomisionada del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. “El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York mantiene su compromiso de ampliar el acceso a las pruebas de VIH, a PrEP, a PEP de emergencia, al tratamiento temprano y a servicios culturalmente adaptados para reducir estas disparidades y lograr resultados de salud equitativos para todos los neoyorquinos”.

Los médicos explican que cuando una persona que vive con el VIH mantiene una carga viral indetectable, no transmite el VIH por vía sexual, por lo que recalcan el llamado a hacerse la prueba.

“Conocer su estado serológico respecto al VIH es un primer paso importante, pero nuestra responsabilidad no termina con la prueba. Debemos garantizar que todos tengan acceso a la prevención, al tratamiento y a una atención compasiva sin temor al estigma o a la discriminación”, asegura Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA y fundador de la Hispanic Health Network. “Debemos hacer de la equidad en salud una prioridad compartida y garantizar que nadie se quede atrás”.

Bethsy Morales-Reid, vicepresidenta de Estrategia de Programas e Impacto de la organización Hispanic Federation, destacó que en el Día Nacional de Concientización sobre el SIDA entre Latinos es necesario reafirmar el compromiso de asegurar que cada latino tenga acceso a la información, los recursos y la atención culturalmente adecuada que necesita para prevenir el VIH, hacerse la prueba y llevar una vida saludable.

Llamado urgente a latinos: “A hacerse la prueba del VIH en NYC”. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“El estigma, las barreras idiomáticas y el acceso desigual a la atención médica nunca deben obstaculizar la prevención, el tratamiento o el apoyo”, aseguró la líder. “Juntos, nos aseguramos de que a menos personas se les niegue la atención que necesitan y de que las familias no pierdan a un ser querido debido a barreras para acceder a servicios de salud esenciales”.

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