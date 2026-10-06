Nueva York ofrece compensación a quienes pagaron de más por medicamentos

Los neoyorquinos que compraron ciertos medicamentos genéricos a precios inflados pueden solicitar una compensación. El plazo vence el 8 de marzo de 2027 y forma parte de acuerdos con fabricantes acusados de coordinar aumentos de precios y limitar la competencia.

Cómo solicitar el dinero

Los consumidores elegibles deben ingresar a AGGenericDrugs.com, consultar las condiciones y completar la reclamación en línea.

También pueden pedir un formulario al administrador escribiendo a info@aggenericdrugs.com, llamando al 1-866-290-0182 o utilizando la dirección postal indicada en el portal.

La compensación corresponde a determinados medicamentos incluidos en los acuerdos.

Haber comprado cualquier genérico no garantiza recibir un pago: es necesario comprobar que la compra cumple los criterios del proceso.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el llamado a presentar solicitudes el 22 de septiembre de 2026, junto con otros 47 fiscales generales.

El Tribunal Federal del Distrito de Connecticut aprobó preliminarmente el plan para distribuir decenas de millones entre consumidores afectados.

Qué medicamentos estuvieron involucrados

Las demandas abarcan más de 100 medicamentos, incluidos antibióticos, antidepresivos, anticonceptivos y antiinflamatorios no esteroideos.

Los productos se presentan en tabletas, cápsulas, cremas y ungüentos.

Se utilizan para tratar desde infecciones hasta diabetes, cáncer, epilepsia, esclerosis múltiple, VIH y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otras condiciones.

Según la investigación, algunos aumentos coordinados superaron el 1,000%.

La digoxina fabricada por Heritage, un medicamento esencial para el corazón, triplicó su precio, haciendo que los pacientes pagaran cientos más por el tratamiento.

“Durante años, decenas de compañías farmacéuticas engañaron a los neoyorquinos con acuerdos turbios a puerta cerrada que elevaron los precios”, declaró James.

“Estas compañías inflaron los precios de los medicamentos genéricos y obligaron a las familias trabajadoras a pagar cantidades excesivas por medicamentos esenciales”, añadió.

“Animo a todos los neoyorquinos que compraron medicamentos genéricos elegibles a presentar una reclamación para recibir una compensación”, concluyó.

Cómo se habrían coordinado los aumentos

Las autoridades acusan a los fabricantes de acordar precios, evitar competir y manipular licitaciones.

Según las demandas, los ejecutivos mantenían contacto mediante llamadas, correos y mensajes, además de encuentros en cenas del sector, almuerzos, fiestas con cócteles y salidas de golf.

Utilizaban expresiones como ‘cuota justa’, ‘jugar bien en el arenero’ y ‘competidor responsable’ para describir acuerdos que, según la acusación, servían para desalentar la competencia y mantener precios elevados.

Los acuerdos derivan de tres demandas

La primera demanda, presentada en 2016, involucró 15 genéricos, 18 empresas y dos personas.

La segunda, de 2019, señaló a 22 fabricantes y 16 altos ejecutivos.

La tercera, presentada en 2020, se centró en 80 medicamentos tópicos, con ventas de miles de millones en Estados Unidos, y nombró a 26 empresas y 10 personas.

Siete ejecutivos farmacéuticos han cooperado para respaldar las acusaciones.

La coalición consiguió acuerdos por $96 millones con Apotex, Heritage, Bausch, Lannett y Glenmark Pharmaceuticals USA, Inc.

Los fabricantes también aceptaron colaborar en los casos que continúan contra otras compañías y ejecutivos.

Además, deberán introducir reformas para prevenir nuevas conductas indebidas y cumplir las leyes de competencia.

Para los consumidores, el paso necesario ahora es revisar su elegibilidad y presentar la reclamación antes del vencimiento. El anuncio no establece una cantidad fija por persona.

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