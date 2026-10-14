Nueva York alerta sobre engaños electorales creados con inteligencia artificial

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, publicó una guía actualizada para ayudar a los votantes a identificar, evitar y denunciar la desinformación electoral generada con inteligencia artificial (IA), ante las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. La advertencia cobra relevancia por la creciente sofisticación de imágenes, videos y grabaciones de audio falsos, así como por las respuestas incorrectas que pueden ofrecer los chatbots sobre cómo ejercer el voto.

La Oficina de la Fiscal General (OAG) también alertó de que estas herramientas pueden proporcionar información desactualizada o equivocada sobre los centros de votación, los plazos de registro y los requisitos electorales. Un error de ese tipo puede tener consecuencias prácticas, ya que una persona podría acudir al lugar incorrecto o perder una fecha importante por confiar en una respuesta que parecía fiable.

“Cuando los neoyorquinos acudan a las urnas, merecen tener información precisa para emitir un voto informado”, señaló James en un comunicado. La fiscal agregó que su oficina vigilará posibles intentos de utilizar la IA para engañar a los electores o impedir que participen en los comicios.

¿Cómo reconocer la desinformación electoral creada con IA?

Las herramientas de inteligencia artificial pueden fabricar fotografías, videos y audios que aparentan mostrar a personas reales diciendo frases que nunca pronunciaron o realizando acciones que jamás ocurrieron. También permiten imitar avisos oficiales y mensajes gubernamentales para dar credibilidad a instrucciones falsas.

Entre los escenarios que preocupan a las autoridades figuran videos manipulados en los que un supuesto funcionario comunica instrucciones electorales incorrectas, llamadas automatizadas con voces artificiales que imitan a personas conocidas y publicaciones diseñadas para intimidar a los ciudadanos con amenazas falsas relacionadas con el voto.

El problema es que detectar estas manipulaciones resulta cada vez más difícil. La primera versión de la guía, difundida en 2024, recomendaba prestar atención a movimientos corporales poco naturales, iluminación extraña, sombras incoherentes y sonidos anómalos. Sin embargo, la evolución tecnológica ha permitido producir contenidos más convincentes, sin los defectos visuales o auditivos que antes podían delatarlos.

Por ello, la fiscal general recomienda desconfiar especialmente de los mensajes electorales inesperados que despierten miedo, indignación o sorpresa. La apariencia realista de una imagen, la voz familiar de una grabación o la seguridad con la que se presenta una afirmación no garantizan que el contenido sea auténtico.

La guía también advierte que las herramientas digitales que prometen detectar contenido generado por IA no siempre ofrecen resultados fiables. Por esa razón, la verificación debe apoyarse en fuentes oficiales y medios informativos reconocidos, en lugar de depender exclusivamente de programas automáticos o de una primera impresión.

Nueva York advierte sobre los errores de los chatbots

La desinformación electoral no se limita a los contenidos falsificados que circulan en redes sociales. Según la OAG, los chatbots también pueden confundir a los votantes al ofrecer datos correspondientes a otra ciudad o estado, comunicar fechas límite equivocadas o inventar requisitos para registrarse y participar en las elecciones.

Aunque estas aplicaciones suelen responder con un tono convincente, no necesariamente proporcionan información correcta o actualizada. La recomendación de las autoridades es no utilizarlas como fuente definitiva para resolver dudas sobre el proceso electoral.

En su lugar, los neoyorquinos deben consultar la página de la Junta Electoral del Estado de Nueva York o comunicarse con la junta electoral de su condado. El estado dispone de una herramienta para consultar información electoral, donde los ciudadanos pueden verificar su centro de votación, su registro y el estado de su boleta.

La votación anticipada se realizará del sábado 24 de octubre al domingo 1 de noviembre. El día de las elecciones generales será el martes 3 de noviembre de 2026. Antes de acudir a las urnas, conviene confirmar los datos correspondientes a cada votante mediante los canales oficiales.

Cómo denunciar información electoral falsa en Nueva York

La legislación estatal exige que determinadas comunicaciones políticas que incluyan imágenes, videos o audios aparentemente realistas, pero generados mediante IA o manipulados de otra manera, estén claramente identificadas como tales. No obstante, la OAG advierte que numerosos contenidos engañosos que circulan en internet carecen de esa advertencia.

Quienes encuentren material relacionado con las elecciones que sospechen manipulado y que no incluya la divulgación correspondiente, pueden presentar una queja ante la oficina de James a través de su portal de denuncias electorales.

También es posible presentar una queja general ante la Fiscalía General. En el formulario, los usuarios deben seleccionar la categoría “Other” e introducir “Election Misinformation” como tema de la denuncia. La oficina recomienda adjuntar una copia del contenido engañoso o inexacto para facilitar su revisión.

Para problemas relacionados con el proceso electoral, la OAG habilitará su línea de protección electoral a partir del 24 de octubre. Los votantes podrán llamar al 866-390-2992 o visitar electionhotline.ag.ny.gov para formular preguntas y presentar quejas.

Las autoridades recuerdan que la información falsa también puede llegar por correo, mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas o carteles. Si una publicación parece sospechosa, recomiendan no compartirla hasta comprobar su autenticidad y reportarla en la plataforma donde apareció.

Para los votantes, la referencia más segura sigue siendo la información publicada por las autoridades electorales estatales y locales.

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