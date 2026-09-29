Histórica audiencia en Nueva York para examinar el impacto y regulación de la IA

Las empresas Anthropic, OpenAI, Google y Meta testificarán bajo juramento el próximo 5 de octubre ante el pleno del Concejo municipal de Nueva York, el órgano legislativo de la ciudad, sobre los potenciales peligros de la inteligencia artificial (IA) y posibles soluciones legislativas.

Según la presidenta del Concejo, Julie Menin, esas cuatro empresas confirmaron su asistencia, la mayoría en el último momento, tras advertirles un abogado de la ciudad con una citación judicial para obligarles a testificar.

SpaceXAI, la empresa de Elon Musk, no respondió a tiempo a la solicitud, por lo que ha recibido una citación, indicó Menin en un comunicado.

La líder del Concejo señaló que se trata de una “inusual” sesión plenaria para examinar los riesgos potenciales que plantean las tecnologías de IA en rápido desarrollo.

La sesión se celebrará después de que los líderes de estas empresas, encabezados por el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, hicieran un llamado a poner freno al desarrollo de los modelos de IA ante lo que consideran “graves riesgos” de seguridad y para la humanidad.

El presidente Donald Trump ha rechazado esa propuesta señalando que EE.UU. debe mantener el liderazgo sobre China, y asegura que bajo las leyes existentes se puede vigilar el desarrollo de la IA.

“Los principales expertos y los propios ejecutivos de IA advierten sobre los riesgos potencialmente graves del rápido avance de la IA, y los gobiernos tienen la responsabilidad de actuar. Eso es precisamente lo que está haciendo el Ayuntamiento de Nueva York”, indicó Menin.

Indicó que, debido a la “gravedad” de la situación, estas empresas tienen la obligación de comparecer ante el Consejo, responder a preguntas y aportar su opinión bajo juramento sobre la legislación que proponga la legislatura municipal.

El Concejo también recabó testimonios de destacados expertos nacionales en seguridad, tecnología y protección del consumidor en el ámbito de la IA.

Si SpaceXAI no cumple con la citación judicial, el Consejo podrá solicitar su ejecución judicial ante el Tribunal Supremo del estado.

Con información de EFE

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