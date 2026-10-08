Trump exige usar “superinteligencia” y llama “enemigo” a quien diga “inteligencia artificial”

El presidente Donald Trump elevó este jueves su defensa de la nueva terminología de su Administración para referirse a la inteligencia artificial y advirtió que la Casa Blanca considerará “el enemigo” a quien continúe utilizando ese término en lugar de “superinteligencia”.

“¡La Casa Blanca considera ‘el enemigo’ a cualquiera que utilice el término ‘inteligencia artificial’ en lugar del nuevo y más preciso término —ampliamente aceptado— de ‘superinteligencia’!”, escribió Trump en su red Truth Social.

La advertencia se produce después de que el mandatario ordenara sustituir oficialmente la expresión “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en las comunicaciones del Gobierno estadounidense.

Trump sostiene que la nueva denominación describe mejor una tecnología que considera extraordinaria y ha cuestionado que la palabra “artificial” transmita adecuadamente sus capacidades.

Trump mantiene su apuesta por el desarrollo de la tecnología

El cambio de vocabulario forma parte de una política más amplia de Trump para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos, en un momento en que su Administración considera estratégica la competencia tecnológica con China.

El presidente ha defendido repetidamente la necesidad de que Estados Unidos mantenga la ventaja en esta carrera. “Quien gane la carrera de la IA, gana”, ha afirmado en distintas ocasiones.

Su posición se produce en medio del debate sobre los riesgos de acelerar el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados y sobre la posibilidad de establecer mayores controles para evitar usos perjudiciales.

A finales de septiembre, Trump anunció además la creación de una “Fuerza IA”, dirigida por un responsable o “zar” encargado de supervisar posibles malas prácticas dentro del sector sin obstaculizar su crecimiento.

La Casa Blanca también estableció mediante una orden ejecutiva firmada el 29 de septiembre que la documentación oficial del Gobierno debe abandonar el término “inteligencia artificial” y adoptar “superinteligencia”.

Con información de EFE.

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