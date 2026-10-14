Nueva York se prepara para retirar los carruajes de caballos de sus calles en 2028

Nueva York se encamina a poner fin a los tradicionales paseos en carruajes tirados por caballos, una de las estampas turísticas de Central Park, después de que el alcalde, Zohran Mamdani, y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, alcanzaran un acuerdo para prohibir esta actividad a partir de junio de 2028.

El pacto contempla una eliminación progresiva de los carruajes en mención y medidas para facilitar la transición de los trabajadores afectados, según informó el medio digital Politico.

La propuesta busca poner fin a los paseos en carruajes tirados por caballos, una actividad cuestionada por organizaciones defensoras de los animales por los riesgos que supone para los equinos en las calles de Nueva York. Los trabajadores del sector, por su parte, se oponen a una prohibición que afectaría a su principal fuente de ingresos.

El Ayuntamiento tiene previsto votar el jueves 22 de octubre sobre una ley para eliminar gradualmente la industria de los carruajes de caballos, tras hacerle varios cambios importantes después de una polémica audiencia en julio, según confirmó a AM NY el vocero del Ayuntamiento, Jack Lobel.

El proyecto de ley, conocido como la Ley de Romanch, recibió su nombre en honor a Romanch Mahajan, un turista indio de 18 años que murió en junio tras ser arrojado del carruaje tirado por un caballo desbocado.

El debate sobre la continuidad de esta actividad se ha intensificado tras varios incidentes relacionados con los carruajes, entre ellos la muerte de un turista de dieciocho años de edad en un accidente en Central Park.

Entre los varios incidentes ocurridos se incluye la muerte de un caballo llamado Deniz, que se desplomó y murió en mayo, posiblemente tras ingerir un arbusto tóxico.

Si el Concejo Municipal aprueba la medida, la prohibición entraría en vigor en junio de 2028.

El acuerdo también contempla medidas para facilitar la transición de los trabajadores afectados, afirma el medio.

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