Ley busca eliminar actividad turística de carruajes con caballos en Nueva York; alcalde Mamdani pide proteger a trabajadores

Mientras el Concejo Municipal ha retomado la discusión sobre si mantener o prohibir el uso de caballos como medio de transporte en NYC, el alcalde Zohran Mamdani afirmó que si bien apoya la eliminación hay que proteger a los trabajadores.

“He dicho, tanto durante mi campaña como en el ejercicio de mi cargo, que debemos poner fin a esta industria”, afirmó ayer el alcalde Mamdani. “Aunque apoyo el espíritu del proyecto de ley, critico sus deficiencias en cuanto a la protección de los trabajadores y espero abordar estas inquietudes con el Concejo (Municipal) en un asunto tan importante para los neoyorquinos”.

El poderoso sindicato TWU Local 100 (Transport Workers Union) -que representa a 38,000 trabajadores del Metro y los autobuses, y a unos 200 propietarios y conductores de coches de caballos- sostiene que la actividad es fundamentalmente segura y que los animales están bien cuidados.

El debate legal se reavivó el mes pasado, cuando dos tragedias cobraron la vida de un turista adolescente y un caballo, incidentes separados por apenas 8 días en Centra Park, lo que llevó al sindicato a parar la actividad temporalmente.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, publicó ayer un video en Twitter/X en respaldo al proyecto de ley más reciente para prohibir los carruajes arrastrados por caballos en Central Park. También lo apoya el presidente del distrito Manhattan, Brad Hoylman Sigal. Hoy miércoles ese órgano legislativo abordará una legislación que busca eliminar gradualmente esa industria, que es mayormente turística.

“La medida vetaría el acceso de estos vehículos al parque -un territorio propio de caballos y carruajes desde los tiempos en que Currier e Ives coloreaban a mano sus litografías (siglo XIX)- para junio de 2028“, comentó The New York Times.

La iniciativa, conocida como Intro 943, también exige la creación de un programa municipal de fuerza laboral para ayudar a los conductores y trabajadores a conseguir empleos alternativos. Actualmente, más de una docena de concejales copatrocinan este proyecto de ley.

“Ha llegado el momento de que nuestra ciudad inicie la transición para dejar atrás los carruajes tirados por caballos como atracción turística en Central Park, en aras de la seguridad de nuestros residentes y visitantes de todo el mundo, así como de la seguridad de los animales aquí en casa”, dijo Menin en su video publicado en Twitter/X.

Los defensores de los animales argumentan que obligar a los caballos a transitar por el tráfico de Manhattan es inhumano. Por otro lado, quienes apoyan la medida ven estos carruajes como un símbolo romántico de la histórica Nueva York.

Sin embargo, críticos como NYCLASS, una organización de bienestar animal, sostienen que los caballos de tiro pueden asustarse fácilmente en calles concurridas, lo que aumenta el riesgo de accidentes y lesiones. También afirman que los animales son sometidos a un exceso de trabajo y alojados en establos inadecuados, y que los conductores a menudo ignoran las normativas municipales, como la obligación de retirar el estiércol.

“Lejos de crear empleos para los conductores de carruajes, como afirman falsamente sus defensores, la Intro 943 sólo contiene una referencia vaga de dos oraciones sobre la creación de un programa de desarrollo laboral. Eso ofrece poco consuelo a alguien que ha pasado toda su vida adulta trabajando con caballos y tiene una familia que mantener”, señaló una carta del sindicato TWU Local 100. “Mientras tanto, más de 60 propietarios de carruajes han gastado o pedido prestados cientos de miles de dólares, a título individual, para comprar los medallones para carruajes emitidos por la ciudad, los cuales son similares a los medallones que la ciudad otorga a los taxis amarillos”.

Según funcionarios del gremio TWU, el costo mínimo de cuidar a los caballos en la ciudad es de $100,000 dólares mensuales. El sindicato señala además que miles de caballos son sacrificados o sometidos a eutanasia cada año debido a que sus propietarios no pueden costear su mantenimiento, destacó PIX11 News.

Accidentes mortales recientes

Romanch Mahajan, joven visitante de India de 18 años, se golpeó la cabeza al caer de un carruaje el 17 de junio cuando aparentemente el jinete se bajó del caballo para tomarle una foto a la familia de turistas y el animal salió corriendo. En su honor, el proyecto de ley ahora lleva el nombre Romanch. Antes se llamaba “Ryder’s Law” (Ley de Ryder), por el nombre por un caballo de coche que murió en 2022.

Previamente, el 9 de junio, un caballo colapsó fatalmente también en Central Park. Luego la necropsia determinó que el animal falleció tras ingerir en el parque una cantidad “considerable” de una planta venenosa. Por ello el sindicato Transport Workers Union (TWU) culpó a Central Park Conservancy -la organización sin fines de lucro que administra el parque y que el año pasado se sumó a las peticiones para prohibir los coches de caballos-, señalando que “nunca advirtieron a nadie de la presencia de plantas de tejo mortales en el parque. Se trata de una negligencia al más alto nivel de la organización”.

El calor extremo de ayer y hoy también ha afectado esta industria, pues la ciudad de Nueva York suele suspender el servicio de coches de caballos cuando el termómetro alcanza o supera los 90°F (32°C).

The proposed NYC carriage horse ban, Intro 943, is a recipe for economic disaster for immigrant workers and their families, with the strong potential of harm for the horses themselves. Councilman Abreu's grandstanding, duplicitous video, using his goddaughter as a political prop? pic.twitter.com/YzK8Y2e0ii — TWU (@transportworker) July 11, 2026