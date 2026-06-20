Carruajes a caballo volverán a Nueva York tras breve pausa por racha trágica en Central Park

Los paseos en carruajes a caballo en Central Park se reanudarán el próximo martes 23 de junio, luego de una suspensión voluntaria sindical tras dos tragedias recientes que cobraron la vida de un turista adolescente y un caballo, incidentes separados por apenas 8 días.

Fue una breve pausa, pues el poderosos sindicato de transporte público TWU Local 100 suspendió temporalmente los polémicos paseos a partir del viernes 19, mientras los cocheros completaban cursos de actualización en materia de seguridad, destacó PIX11 News.

En paralelo, el Concejo Municipal reabrió el debate sobre el futuro de esa industria ligada mayormente al turismo, actualmente en alta temporada de verano y este año incrementada con el Mundial de Fútbol y el 250to aniversario de EE.UU.

«Es algo sumamente lamentable», declaró Alexander Kemp, vicepresidente administrativo del sindicato TWU Local 100, sobre la muerte de Romanch Mahajan, joven visitante de India de 18 años, quien se golpeó la cabeza al caer de un carruaje el 17 de junio cuando aparentemente el jinete se bajó del caballo para tomarle una foto a los turistas y el animal salió corriendo. «Es un suceso profundamente triste, y no creo que haya palabras que puedan consolar a la familia ante lo que está viviendo».

El sindicato expresó sus condolencias a raíz de la tragedia y anunció que estaba revisando los procedimientos de seguridad y trabajando en el establecimiento de nuevos protocolos de capacitación. «Un conductor que está fuera del vehículo y no sujeta al caballo… si el animal hubiera estado atado, no se habría escapado -o lo que sea que desencadene estas situaciones-, o bien las medidas de seguridad para el simple hecho de llevar pasajeros en los carruajes», señaló Kemp. «Sea cual sea la solución, debemos definirla y convertirla en un componente de la capacitación».

Previamente, el 9 de junio, un caballo colapsó fatalmente también en Central Park. Luego la necropsia determinó que el animal falleció tras ingerir en el parque una cantidad “considerable” de una planta venenosa. Por ello el sindicato Transport Workers Union (TWU) culpó a Central Park Conservancy -la organización sin fines de lucro que administra el parque y que el año pasado se sumó a las peticiones para prohibir los coches de caballos-, señalando que “nunca advirtieron a nadie de la presencia de plantas de tejo mortales en el parque. Se trata de una negligencia al más alto nivel de la organización”.

En respuesta, Central Park Conservancy insistió en que las circunstancias de la muerte del caballo Deniz apuntan, de hecho, a una negligencia por parte del TWU, ya que “las normas del Departamento de Parques de Nueva York prohíben expresamente que los caballos coman vegetación en cualquier parte de nuestros 843 acres”. En una coincidencia fatal, en medio de ese debate, sucedió la tragedia de la familia Mahajan.

El poderoso sindicato TWU -que representa a 38,000 trabajadores del Metro y los autobuses, y a unos 200 propietarios y conductores de coches de caballos- sostiene que la actividad es fundamentalmente segura y que los animales están bien cuidados.

Proyectos en el Concejo Municipal

“Ha llegado el momento de actuar”, afirmaron la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, y la concejal Lynn Schulman, presidenta de la Comisión de Salud, en una declaración conjunta emitida horas después de la muerte del turista al volcarse el carruaje donde paseaba en Central Park.

El sindicato impulsa un proyecto de ley presentado la semana pasada por el concejal de Queens, James Gennaro, el cual establecería nuevos protocolos de seguridad para el sector y ofrecería protección laboral a los conductores. Entre otras disposiciones, se exigiría la instalación de postes de amarre en diversos puntos del parque para asegurar a los caballos.

Una medida alternativa, conocida como “Ryder’s Law” (Ley de Ryder) -llamada así por un caballo de coche que murió en 2022-, supondría el cierre definitivo de esa actividad, prohibiendo la emisión de nuevas licencias y acabando de facto con los paseos turísticos en el parque. Una coalición de defensores de los derechos de los animales ha argumentado reiteradamente que la naturaleza misma de la actividad -en la que los caballos arrastran carruajes- es inhumana. El alcalde Zohran Mamdani ha declarado que apoya la prohibición.

El otro proyecto de ley, que cuenta con el respaldo del TWU, exigiría a la Junta Asesora sobre Caballos de Alquiler -inactiva desde hace mucho tiempo- realizar un estudio sobre las mejores prácticas para la salud equina, permitiendo así que el sector continúe operando bajo una regulación adicional. Ambos proyectos de ley están pendientes de ser examinados por la Comisión de Salud del Concejo Municipal de Nueva York.