Queens tendrá su primer centro comunitario con piscina en Jackson Heights

Jackson Heights, uno de los vecindarios más diversos de Queens, tendrá su primer centro comunitario, un proyecto que contempla una piscina pública, canchas de baloncesto y espacios para actividades educativas, culturales y recreativas. La iniciativa contará con una inversión de $33.8 millones de dólares y busca ampliar las oportunidades para niños, familias y adultos mayores de la comunidad.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el miércoles la financiación junto con representantes electos de Queens. El proyecto estará a cargo de Variety Boys & Girls Club of Queens y prevé atender hasta 10,000 niños, además de ofrecer actividades para residentes de distintas edades.

La instalación se construirá en el número 7002 de la calle 34, en Jackson Heights. Aunque todavía no se ha anunciado una fecha de apertura, la propuesta apunta a crear un espacio de encuentro en el que las familias puedan acceder a servicios y actividades sin tener que salir del vecindario.

¿Qué tendrá el nuevo centro comunitario de Jackson Heights?

El futuro complejo incorporará instalaciones deportivas, educativas y culturales diseñadas para ampliar las opciones de recreación y aprendizaje en Queens. Entre sus principales atractivos figuran la primera piscina comunitaria de Jackson Heights, un gimnasio interior con canchas de baloncesto y un teatro tipo auditorio.

La oferta prevista irá más allá del deporte. El centro albergará programas extraescolares y de verano, educación para la primera infancia, apoyo académico, capacitación laboral, iniciativas de salud y bienestar, talleres artísticos y culturales, actividades recreativas y eventos comunitarios.

También se contemplan programas dirigidos a adultos mayores, con el objetivo de que el recinto funcione como un punto de encuentro intergeneracional. Para las familias con niños, la combinación de actividades educativas y deportivas podría ampliar las alternativas disponibles fuera del horario escolar.

La iniciativa también abre la puerta a otros posibles usos del terreno. Los residentes podrán participar en conversaciones sobre la incorporación de vivienda asequible, servicios de cuidado infantil, instalaciones deportivas al aire libre y una granja en la azotea.

Estas opciones todavía forman parte de las posibilidades que se estudiarán; la intención es que la comunidad intervenga en la definición de las necesidades que el complejo podría atender.

¿De dónde salen los $33.8 millones de inversión?

El financiamiento reúne aportaciones estatales, municipales y federales, además de recursos destinados a la adquisición del terreno. El estado de Nueva York otorgó $10 millones, que serán administrados por la Dormitory Authority of the State of New York (DASNY).

El concejal Shekar Krishnan y el Concejo Municipal de Nueva York consiguieron otros $9.3 millones. A esa cantidad se suman $2 millones gestionados por los senadores federales Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, así como $1 millón obtenido por la congresista Grace Meng.

La financiación estatal también incluye $1 millón conseguido por la asambleísta Jessica González-Rojas y aportaciones de $250,000 de los asambleístas Steven Raga y Catalina Cruz.

Por su parte, Variety Boys & Girls Club of Queens recibió $10 millones de Metropolitan Park para adquirir el terreno donde se levantará la instalación.

La suma de estas contribuciones alcanza los $33.8 millones anunciados para impulsar el proyecto. La distribución de los recursos combina la compra del sitio con el desarrollo del futuro centro, aunque el anuncio no establece un calendario definitivo para el inicio y la conclusión de las obras.

Durante la presentación, Hochul sostuvo que la inversión permitirá ofrecer a los niños espacios seguros donde desarrollar habilidades, explorar sus talentos y participar en actividades asequibles. Robert J. Rodriguez, presidente y director ejecutivo de DASNY, destacó que las instalaciones comunitarias pueden facilitar el acceso de los jóvenes a oportunidades educativas y recreativas.

El proyecto se suma a otras inversiones en Queens

El nuevo centro de Jackson Heights forma parte de una estrategia más amplia de apoyo a las instalaciones recreativas y juveniles en Nueva York. En octubre de 2025, Hochul anunció $8 millones estatales para ampliar la sede de Variety Boys & Girls Club en Astoria, donde las obras ya están en marcha.

Ese proyecto contempla un nuevo complejo con gimnasio, piscina, centro acuático, planetario y otras instalaciones. Forma parte de una remodelación más amplia, valorada en $300 millones, que también prevé crear más de 200 viviendas asequibles y otros espacios comunitarios.

A escala estatal, la iniciativa Unplug and Play busca aumentar las oportunidades para que niños y familias practiquen actividades físicas, pasen tiempo al aire libre y compartan espacios comunitarios.

Uno de sus programas, NY PLAYS, ha concedido más de $67.5 millones para 89 proyectos en las diez regiones de Nueva York. NY SWIMS, enfocado en construir y mejorar instalaciones acuáticas, ha destinado cerca de $260 millones a 79 proyectos.

Otro componente, NY BRICKS, ha adjudicado $100 millones para 30 proyectos de centros comunitarios y cuenta con otros $75 millones disponibles para una segunda ronda de financiación.

Para Jackson Heights, la inversión anunciada representa la posibilidad de incorporar servicios que hasta ahora no estaban reunidos en un único recinto comunitario. El siguiente paso será convertir los fondos y los planes en instalaciones concretas, con programas accesibles que respondan a las necesidades de quienes viven en el vecindario.

Sigue leyendo:

* Anuncian proyecto de tecnología cuántica que beneficiará a estudiantes y empresas de NYC

* NYC busca aliviar las pérdidas de comercios “atrapados” por obras viales

* Debate entre Kathy Hochul y Bruce Blakeman en Nueva York: cuándo es y dónde verlo