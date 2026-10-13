Debate entre Kathy Hochul y Bruce Blakeman en Nueva York: cuándo es y dónde verlo

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y su rival republicano, Bruce Blakeman, se enfrentarán este martes 13 de octubre en el único debate televisado de la contienda por la gubernatura antes de las elecciones del 3 de noviembre. El encuentro permitirá a los votantes comparar sus propuestas y conocer sus argumentos sobre los problemas que afectan a las familias del estado.

De acuerdo con información publicada por Gothamist, el debate comenzará a las 7p.m.(ET) y tendrá una duración aproximada de una hora.

La discusión llega a 3 semanas de los comicios, en un momento en que las encuestas muestran una ventaja de Hochul, aunque ambos candidatos buscan movilizar a sus respectivas bases electorales. El debate ofrecerá una oportunidad de escuchar directamente sus planteamientos sobre economía, servicios públicos y el rumbo del estado.

Dónde ver el debate entre Hochul y Blakeman

Los electores podrán seguir el encuentro mediante distintas opciones de televisión y transmisión digital. Estas son las principales alternativas anunciadas:

* Televisión: NY1 y otros canales de Spectrum News disponibles en el estado de Nueva York.

* YouTube: canales oficiales de Spectrum News y NY1, donde se anunció la transmisión.

* Aplicación: Spectrum News, sujeta a las condiciones de acceso del servicio.

* Cable: también se anunció disponibilidad a través de proveedores como Optimum.

El encuentro será moderado por Errol Louis, de NY1, y Susan Arbetter, de Spectrum News. Ambos conducirán una discusión de aproximadamente 60 minutos, en la que los aspirantes tendrán que exponer sus prioridades y responder a los temas centrales de la campaña.

¿Qué dicen las encuestas antes de las elecciones en NY?

Una encuesta de Marist University publicada la semana pasada situó a Hochul con el 53% de las preferencias, frente al 42% de Blakeman. El 5% restante correspondía a votantes indecisos, según el sondeo.

Entre quienes ya apoyaban a alguno de los 2 candidatos, apenas el 2% afirmó que estaría dispuesto a cambiar su voto antes de las elecciones. Estos resultados sugieren que el debate se desarrolla en un escenario donde una parte considerable del electorado ya tiene definida su preferencia, aunque la participación sigue siendo un factor relevante.

Lee Miringoff, encuestador de Marist, explicó que el objetivo de estos encuentros no se limita a convencer a votantes indecisos. También pueden servir para reforzar la motivación de los simpatizantes y recordarles la importancia de acudir a las urnas.

Hochul busca mejorar el resultado que obtuvo en 2022, cuando derrotó al republicano Lee Zeldin por 5.5 puntos porcentuales. Aunque consiguió la victoria, el margen relativamente estrecho tuvo repercusiones en otras contiendas estatales y federales, en particular en distritos del Congreso que contribuyeron a la disputa por el control de la Cámara de Representantes.

Impuestos, energía y costo de vida, en el centro de la discusión

Uno de los asuntos centrales de la campaña es la asequibilidad, una preocupación que atraviesa el presupuesto de los hogares neoyorquinos. Ambos candidatos aseguran que sus propuestas pueden aliviar la presión económica, pero responsabilizan a su contrincante por el encarecimiento de distintos gastos.

Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, ha centrado su campaña en la promesa de reducir de manera significativa los impuestos sobre los ingresos y las tarifas de los servicios públicos. También ha criticado a la administración de Hochul por el aumento de las facturas eléctricas.

La gobernadora, por su parte, destaca las medidas de su gobierno para ampliar los subsidios al cuidado infantil y distribuir reembolsos de energía entre los residentes elegibles. Su campaña presenta esas iniciativas como parte de una estrategia para reducir los gastos familiares.

Las alianzas políticas también forman parte de la disputa. Hochul ha aparecido junto a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, con quien coincidió recientemente en la defensa de una moratoria de un año para nuevas construcciones de grandes centros de datos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también ha expresado su disposición a acompañar a la gobernadora durante la recta final de la campaña.

Blakeman, en cambio, participó en un mitin con el presidente Donald Trump en Syracuse. La cercanía entre ambos es uno de los elementos que la campaña demócrata utiliza para cuestionar al republicano, mientras Blakeman intenta vincular a Hochul con figuras progresistas que generan resistencia entre algunos votantes suburbanos y del norte del estado.

Con el 3 de noviembre cada vez más cerca, el debate representa una de las últimas oportunidades para que ambos candidatos presenten sus argumentos ante una audiencia estatal. Más allá del cruce político, los votantes podrán contrastar sus propuestas económicas y valorar qué respuestas ofrecen a los desafíos cotidianos de Nueva York.

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