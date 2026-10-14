NYC busca aliviar las pérdidas de comercios “atrapados” por obras viales

Una calle en donde se realizan construcciones o reparaciones municipales puede significar muy buenas noticias para un vecindario, pero también meses de pérdidas para la tienda de la esquina. Entre obstáculos, ruido y entradas menos visibles, es muy común que los pequeños comerciantes pueden ver desaparecer clientes mientras siguen pagando alquiler, nómina y servicios.

Para aliviar ese impacto, el Concejo Municipal de Nueva York aprobó una iniciativa que exige al Departamento de Servicios para Pequeños Negocios (SBS) establecer un fondo de apoyo para establecimientos minoristas afectados por obras viales.

La medida, impulsada por el concejal Yusef Salaam, busca que los negocios cuenten con ayuda mientras los trabajos siguen en marcha. El programa se gestionaría mediante los distritos de mejoramiento comercial y organizaciones comunitarias que conocen las necesidades de los corredores comerciales.

“Cuando la Ciudad cierra una calle durante meses, los pequeños negocios de esa cuadra suelen perder clientes e ingresos que no pueden recuperar fácilmente”, expresó Salaam.

3,500 cierres

El problema tiene un alcance considerable. Según el comunicado del Concejo, hay actualmente más de 3,500 cierres autorizados por el Departamento de Transporte (DOT) para trabajos en calles y vías, que afectan a más de 1,880 cuadras en los cinco condados. Estos incluyen pavimentación, trabajos de servicios públicos y colocación de equipos.

Asimismo, el DOT mantiene más de 6,300 millas de calles y vías que requieren intervenciones periódicas. Aunque estas obras son necesarias, los cierres pueden reducir el tránsito peatonal, dificultar el acceso a los establecimientos y desalentar a potenciales compradores.

Por su parte, la presidenta del Concejo, Julie Menin, sostuvo que los comerciantes no deberían enfrentar solos las consecuencias económicas de esas mejoras.

“Los cierres de calles y las obstrucciones pueden provocar pérdidas devastadoras de ingresos para las tiendas, los restaurantes y los negocios locales”, afirmó Menin.

Junto con el proyecto Intro. 799-A, el Concejo aprobó la Resolución 328, también patrocinada por Salaam, que pide a la Legislatura estatal y a la gobernadora aprobar un crédito tributario para negocios perjudicados por obras de infraestructura.

Ese beneficio fiscal todavía requiere una acción en Albany: la resolución municipal constituye un llamado al Estado y no crea por sí misma el crédito.