Trump desmonta la versión de Infantino en la polémica por roja suspendida a Balogun: “Otra más de tus grandes decisiones”

Con el Mundial ya a nada de acabar, la polémica sobre la suspensión de la sanción por roja a Folarin Balogun volvió a renacer. Donald Trump desmontó en vivo y públicamente la versión de Gianni Infantino al atribuirle directamente la decisión.

Cuando la FIFA anunció la suspensión de la sanción por la tarjeta roja a Balogun, Infantino aseguró que la decisión fue tomada por un comité independiente. Sin embargo, Trump ha asegurado que fue Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien tomó la decisión.

“Hiciste otra más de tus grandes decisiones”, le dijo el mandatario republicano a Infantino el pasado viernes durante una recepción de la FIFA en la Torre Trump en Nueva York.

Esa final, dijo Trump, “va a ser algo muy especial, con momentos inolvidables (…) Pero el momento más inolvidable fue cuando le sacaron esa tarjeta roja a este caballero (Balogun) y me vi forzado a llamar a Gianni y hacerle una recomendación”, recordó.

“Le dije ‘¡Deja que ese chico juegue el partido!'”, dijo con voz teatral. “No, en realidad le dije: ‘Me gustaría presentar una queja’. Y no sabía lo que iba a pasar (…) Pero hiciste otra más de tus grandes decisiones”, le dijo a Infantino, dándole un golpe amistoso en el brazo.

?? Trump, sobre la tarjeta roja de Balogun:



? “Gianni tomó una buena decisión?”



Vía: 'Clash Report' pic.twitter.com/yK8MNnOq3A — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 18, 2026

La polémica surgió tras el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, donde el árbitro brasileño Raphael Claus expulsó a Balogun por un planchazo involuntario.

Días después, la FIFA y su Comité de Disciplina suspendieron la sanción por la tarjeta roja. Horas antes del partido, Donald Trump admitió que llamó directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la tarjeta roja impuesta a Folarin Balogun.

En una declaración desde la Casa Blanca, Trump reconoció que pidió una revisión de la sanción que dejaba al delantero fuera del próximo partido de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica.

Posteriormente, Gianni Infantino admitió que habló con Donald Trump sobre la polémica roja a Folarin Balogun, pero aseguró que la FIFA no intervino y que la decisión de levantar la sanción fue tomada por “órganos independientes”.



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