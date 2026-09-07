Federación de Bélgica retira apoyo a Gianni Infantino por el caso Folarin Balogun

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) no apoyará la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato en la presidencia de la FIFA, según informó el lunes, lamentando “la falta de transparencia” y fallos “de gobernanza” al frente del organismo mundial.

Bélgica sigue así el ejemplo de otras federaciones europeas que también han retirado su apoyo a Infantino, como Suecia, Escocia e Italia.

“En línea con la UEFA, (la RBFA) espera respuestas claras sobre el proceso de toma de decisiones” del proyecto (frustrado) del dirigente italo-suizo de gestionar los ingresos de la Copa del Mundo a través de una sociedad abierta a inversores privados.

?? Belgium will not support Gianni Infantino's bid for a third term as FIFA president, citing the failed FIFA Forward Enterprise and the controversial decision to clear U.S. striker Folarin Balogun to face Belgium at the World Cup.



The RBFA says key questions remain unanswered. pic.twitter.com/R6pf0OwHCc — DW Sports (@dw_sports) September 7, 2026

Caso Folarin Balogun

La RBFA sostiene que solicitó a la FIFA una explicación clara sobre las razones que llevaron a modificar la suspensión de Balogun y también pidió conocer qué ocurriría con situaciones similares en el futuro. La respuesta, según la federación, no ha sido suficiente.

“Dos meses después de los hechos, constatamos que nuestras preguntas siguen a día de hoy sin respuesta”, señaló Pascale Van Damme, presidenta de la Federación Belga de Fútbol.

La dirigente también dejó claro que la intención de Bélgica no es solamente cuestionar una decisión tomada durante el Mundial, sino buscar cambios que permitan evitar que una situación parecida vuelva a generar dudas.

Van Damme explicó que la federación quiere obtener las explicaciones correspondientes y analizar posibles mejoras en los procedimientos de la FIFA para que casos de esta naturaleza puedan resolverse de forma clara y consistente.

La postura belga no se limita al expediente Balogun. La RBFA también cuestionó el manejo de FIFA Forward Enterprise, proyecto relacionado con la comercialización de derechos del Mundial que provocó un fuerte enfrentamiento entre la FIFA y distintas asociaciones europeas. En ambos asuntos, Bélgica reclama mayor transparencia.

Caso Balogun llegará al Consejo de FIFA

La polémica tendrá ahora un nuevo capítulo. Bélgica pidió que el expediente de Balogun sea incluido en la agenda de la próxima reunión del Consejo de la FIFA, programada para el 15 de octubre.

Trump llamó a Infantino para que le retiraran la sanción a Balogun.



"Vi la jugada. No era ni falta y ese árbitro es sospechoso. Tomó una decisión inexplicable. Balogun es nuestro mejor jugador y le enseñó la roja. Por eso pedí la revisión de la FIFA".pic.twitter.com/iU5IwiB0S9 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 6, 2026

Van Damme forma parte de ese organismo, por lo que tendrá la posibilidad de llevar directamente las dudas de la federación belga a la mesa donde se toman algunas de las decisiones más importantes del futbol internacional.

El antecedente es significativo porque Bélgica ya decidió marcar distancia con Infantino justo cuando el dirigente busca mantenerse al frente de la FIFA. El organismo rector del futbol mundial confirmó que Infantino buscará un nuevo mandato en las elecciones de 2027. El suizo aspira a permanecer en el cargo hasta 2031, en lo que sería su cuarto y último periodo.

La oposición europea, sin embargo, ha crecido durante los últimos meses. Bélgica se suma a otras federaciones que han retirado o cuestionado su respaldo al dirigente, en medio de las críticas por la gobernanza de FIFA.

Para los belgas, el caso Balogun representa algo más que una decisión disciplinaria. Es una cuestión de confianza en los procedimientos y en la manera en que la FIFA explica sus determinaciones. Por lo pronto, Bélgica ya tomó su decisión e Infantino no tendrá su respaldo mientras las dudas sigan sin resolverse.

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