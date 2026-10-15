Mayoría de estadounidenses se opone a la tranmisión en directo del fusilamiento de Nidal Hasan, según encuesta

Un 80% de los estadounidenses se opone a la emisión en directo de la ejecución del ex oficial del ejército Nidal Hasan, condenado por matar a 13 personas y herir a otras 32 en Fort Hood en 2009, de acuerdo de una encuesta elaborada por ABC News, Washington Post e Ipsos, a través de la herramienta KnowledgePanel.

Rechazan la transmisión en directo El 91% de los votantes demócratas se opone a esta transmisión, así como el 83 % de los independientes y el 64% de los republicanos.

Por su parte, un 55% de los simpatizantes del movimiento MAGA se opone a la emisión, cifra que sube al 79% entre los republicanos no alineados con este sector. El 65% de los electores de Trump en 2024 y el 69% de quienes respaldan la pena de muerte para Hasan también rechazan la retransmisión por internet.

Sobre la aplicación de la condena, un 53% de la población apoya la ejecución de Hasan mediante fusilamiento, frente a un 42% que se muestra en contra.

Proceso de autorización de fusilamiento en vivo para Hasan

El presidente Donald Trump autorizó la ejecución por fusilamiento de Hasan, prevista para diciembre en la propia base militar de Texas. Esta decisión supone la primera aplicación de la pena capital en el ejército desde 1961 y el primer uso del pelotón de fusilamiento militar desde 1945.

Aunque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó la retransmisión en directo del acto, el gobierno estadounidense evalúa suspender la emisión pública. La medida genera dudas internas ante el riesgo de fomentar propaganda antiestadounidense o perjudicar la imagen internacional del país.

“El Secretario tiene razón. Se transmitirá en directo. Próximamente se darán a conocer más detalles”, indicó un funcionario de Defensa citado por ABC News. En contraste, el vicepresidente JD Vance señaló previamente que dudaba de la retransmisión y que no la vería en caso de concretarse.

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