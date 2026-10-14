Trump sobre quienes filtran información clasificada: “Se les debería disparar”

El presidente Donald Trump sugirió que las personas que revelan información clasificada deberían ser ejecutadas, al criticar las filtraciones que, según dijo, lo llevaron a cancelar una operación militar en el último momento.

“En mi opinión, a los que filtran información se les debería disparar”, afirmó este miércoles durante un mitin en Bullhead City, Arizona.

El mandatario calificó a los responsables de divulgar esos datos como “escoria de la tierra” y pidió que fueran castigados con “mucha, mucha firmeza”.

Trump argumentó que revelar detalles sobre el momento y los motivos de un ataque puede comprometer la seguridad de una operación militar. Según explicó, la incursión que decidió cancelar se vio afectada por la divulgación anticipada de información.

“Cuando filtran a qué hora vas a atacar a un país y la razón por la que atacas es realmente por defensa porque no quieres que tengan un arma que pueda volar por los aires a millones de personas de un solo disparo”, dijo.

El republicano también arremetió contra los periodistas, a quienes acusó de difundir información falsa y comparó con quienes filtran datos confidenciales.

Sus declaraciones se producen en medio de una disputa judicial entre su Administración y los medios CNN, MS NOW y Politico, a los que se les había restringido el acceso a la Casa Blanca tras acusaciones de publicar información falsa.

Un juez federal bloqueó temporalmente este martes la prohibición mientras se resuelve el litigio. Los medios sostienen que la medida vulnera la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa, y que constituye una represalia por sus opiniones. La Administración Trump, por su parte, defiende la restricción por razones de seguridad.

Trump ha endurecido su discurso contra las filtraciones

Las declaraciones de este miércoles se producen después de que Trump defendiera medidas más agresivas para identificar a funcionarios que divulgan información a la prensa.

En julio de 2026, el presidente respaldó las investigaciones del Departamento de Justicia para identificar a quienes filtran información gubernamental, incluidos los casos relacionados con la seguridad nacional.

También defendió la posibilidad de exigir a los periodistas que revelen sus fuentes en investigaciones de este tipo.

Durante su primer mandato, Trump ya había advertido que quienes filtraran información confidencial pagarían un precio elevado. En febrero de 2017, afirmó que las filtraciones de información clasificada podían tener consecuencias devastadoras para Estados Unidos y reclamó al FBI que identificara a los responsables.

La Administración también ha intensificado las medidas para detectar filtraciones dentro del Gobierno. En mayo de 2025, Reuters informó de que distintas agencias habían recurrido a pruebas de polígrafo e investigaciones internas para identificar a empleados que divulgaban información, incluso cuando no estaba clasificada.

Con información de EFE.

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