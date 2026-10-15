Netflix despedirá a cerca de 1,000 empleados; Kroger eliminará 3,000 puestos corporativos

Netflix y Kroger preparan nuevos recortes en sus plantillas que afectarán a cerca de 4,000 puestos de trabajo, aunque las reducciones tienen plazos y alcances distintos. Netflix anunció este miércoles 14 de octubre de 2026 la eliminación de cerca de 1,000 empleos, alrededor del 6% de su plantilla mundial, mientras Kroger planea suprimir 3,000 puestos corporativos durante los siguientes tres años.

Ambos anuncios muestran que las reorganizaciones empresariales ya están impactando funciones especializadas y áreas administrativas.

El contraste es que Netflix prepara los recortes pese a haber aumentado sus ganancias, mientras que en Kroger las decisiones sobre los puestos afectados comenzarán a comunicarse en los próximos meses. Para quienes trabajan en tecnología, administración o áreas de apoyo, los anuncios son una señal para anticipar posibles cambios laborales.

Netflix reduce personal, aunque su negocio sigue creciendo

Los codirectores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos comunicaron los despidos mediante un memorando. De acuerdo con Associated Press, los equipos más afectados serán producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos. “Decisiones como estas nunca son fáciles y no las tomamos a la ligera”, señalaron.

Los ejecutivos sostuvieron que el negocio sigue fuerte, pero necesita disciplina para priorizar personal y recursos mientras invierte en crecimiento y mejoras del servicio.

La compañía ganó aproximadamente $3,400 millones en el segundo trimestre, un 9% más interanual. Sus ingresos aumentaron un 13%, hasta $12,560 millones. Sin embargo, su previsión para el tercer trimestre quedó por debajo de las expectativas de Wall Street, según AP.

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La rentabilidad no garantiza estabilidad en todos los departamentos.

Netflix enfrenta competencia por el tiempo de los espectadores e invierte en publicidad, programación en vivo y videojuegos para diversificar sus ingresos, de acuerdo con Reuters.

Kroger eliminará cargos corporativos durante tres años

Greg Foran, director ejecutivo de Kroger, presentó el plan en un memorando del lunes 12 de octubre de 2026. La empresa compartió el documento con Grocery Dive, que confirmó que todavía no se detallaron los departamentos afectados ni un calendario específico.

“Tenemos más niveles, más traspasos de tareas y más gastos generales de los que necesitamos”, escribió Foran. Según el ejecutivo, simplificar la organización permitirá acelerar decisiones y acercar recursos al cliente.

La medida, sin embargo, no establece un recorte general de cajeros, reponedores o trabajadores de tiendas. Los reportes consultados no detallan los paquetes individuales que recibirán quienes pierdan su empleo.

Kroger emplea aproximadamente a 409,000 personas y opera más de 2,700 supermercados bajo distintas marcas. Esa plantilla total no equivale al grupo directamente afectado por el anuncio.

La inteligencia artificial transforma tareas, pero no explica todos los despidos

“La tecnología está transformando lo que es posible”, afirmó Foran en el memorando citado por AP. Añadió que Kroger debe adoptar nuevas capacidades y reducir trabajo duplicado.

La compañía presentó su estrategia de inteligencia artificial el 22 de septiembre. Incluye pronósticos de demanda, ofertas personalizadas, asistentes de compras y herramientas para priorizar tareas. También anunció formación y herramientas de IA para más de 400,000 empleados.

“El objetivo no es la autonomía en todas partes”, indicó Yael Cosset, vicepresidente ejecutivo y director digital. Explicó que el nivel de automatización debe depender del riesgo y de la necesidad de criterio humano.

¿Qué puedes hacer si pierdes tu empleo en Nueva York o Nueva Jersey?

Si pierdes tu trabajo en Nueva York, el estado recomienda solicitar el seguro de desempleo durante la primera semana. La elegibilidad depende, entre otros requisitos, de tus ingresos laborales previos, del motivo de la separación y de tu disponibilidad para trabajar. Puedes solicitarlo aunque no estés seguro de cumplir las condiciones: el departamento determinará tu elegibilidad.

Nueva York advierte que el primer pago suele llegar entre dos y tres semanas después de completar y procesar una solicitud elegible, aunque puede retrasarse si necesita información adicional.

El estado también advierte que actualizará su sistema de desempleo a partir del lunes 2 de noviembre de 2026, a las 5 p. m. La interrupción prevista de entre nueve y 12 días afectará los servicios en línea y telefónicos y retrasará pagos.

En Nueva Jersey, Rapid Response ofrece asistencia gratuita ante cierres y despidos colectivos permanentes: orientación sobre desempleo, ayuda con solicitudes, búsqueda laboral y capacitación. Puedes consultar en RapidResponse@dol.nj.gov o al 1-800-343-3919.

Preguntas frecuentes sobre los recortes en Netflix y Kroger

¿Cuántos empleados despedirá Netflix?

La cifra es aproximada. AP informa cerca de 1,000 puestos y alrededor del 6% de la plantilla mundial.

¿Kroger eliminará 3,000 puestos inmediatamente?

No. El plan se desarrollará durante tres años; las decisiones específicas comenzarán a comunicarse en los próximos meses.

¿Los despidos de Netflix serán únicamente en Estados Unidos?

Las fuentes consultadas no lo establecen. El porcentaje corresponde a su plantilla mundial, sin distribución geográfica detallada.

¿Las ayudas por desempleo están garantizadas?

No. En Nueva York, el estado revisa cada solicitud. La orientación de Rapid Response en Nueva Jersey tampoco equivale a aprobar prestaciones.

Conclusión

Los próximos avisos determinarán qué puestos desaparecen y cuándo en las plantillas de Netflix y Kroger. Si recibes una notificación, prepara tu presupuesto con la fecha efectiva y las condiciones documentadas de tu salida, no con indemnizaciones supuestas. Solicita orientación pronto: el proceso para sustituir parte de tus ingresos puede requerir tiempo.

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