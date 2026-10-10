Industria en crisis: Netflix evaluaría despedir al 5% de sus empleados

Netflix estaría preparando una reducción de personal que podría afectar a unos 850 trabajadores en todo el mundo, según informó el medio especializado Puck News a partir de fuentes anónimas. La compañía evalúa recortar el 5% de su plantilla y podría anunciar la medida la próxima semana, en medio de la presión de los inversionistas y de las dificultades para acelerar el crecimiento de su negocio.

La cifra de posibles despidos depende del número de empleados que se tome como referencia. Netflix cerró 2025 con cerca de 16,000 trabajadores a tiempo completo, lo que supondría la salida de unos 800 empleados si se aplica el porcentaje previsto. Sin embargo, las estimaciones más recientes sitúan su plantilla en alrededor de 17,000 personas, por lo que el recorte podría alcanzar los 850 puestos.

Por ahora, la medida no se ha confirmado oficialmente. De concretarse, se sumaría a otros ajustes que la compañía ha realizado en los últimos años, mientras el sector tecnológico y del entretenimiento continúa afrontando reducciones de personal.

Los antecedentes de los recortes en Netflix

La última gran ronda de despidos de la plataforma ocurrió en 2022, cuando eliminó 450 puestos de trabajo después de registrar una pérdida neta de 200,000 suscriptores durante el primer trimestre de ese año.

Más recientemente, en febrero de 2026, Netflix prescindió de varias decenas de integrantes de su equipo global de producto. El movimiento se produjo después del ascenso de Elizabeth Stone, quien asumió el cargo de directora de producto y tecnología tras desempeñarse como directora de tecnología. El portal especializado Deadline informó entonces sobre los despidos.

El posible nuevo ajuste también se produciría en un momento de reestructuraciones en otras compañías de entretenimiento y tecnología, que han reducido sus equipos para responder a las condiciones de sus respectivos negocios.

La caída de las acciones aumenta la presión

Uno de los factores que rodean la posible decisión es el desempeño bursátil de Netflix. Las acciones de la empresa han perdido más del 40% de su valor durante el último año, una caída que aumenta la presión sobre sus directivos para mostrar resultados y sostener el crecimiento.

A esto se suma que el tiempo que los usuarios dedican a consumir contenido en la plataforma prácticamente no ha aumentado. Este indicador es relevante para los analistas, ya que permite evaluar cuánto utilizan los suscriptores el servicio y el nivel de interés que mantienen por su catálogo.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, reconoció a finales de septiembre, durante una conferencia organizada por Bloomberg, que la compañía no está creciendo al ritmo que esperaba y que trabaja para acelerar su expansión.

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