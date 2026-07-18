Costco, Aldi o Walmart: una familia de cuatro puede ahorrar hasta $1,700 al año según el supermercado que elija

Elegir el supermercado equivocado para hacer las compras cotidianas puede costarle a una familia de cuatro integrantes hasta $1,700 dólares al año. La diferencia no depende únicamente del precio de los productos, sino también de otros factores como las membresías, el costo por unidad, el tamaño del hogar y los hábitos de compra.

Ese ahorro potencial podría ser suficiente para varios meses de compras para muchas familias en Estados Unidos. De acuerdo con Consumer Reports, Costco es la cadena con los precios más bajos entre los principales supermercados evaluados, seguida por BJ’s Wholesale Club, Lidl y Aldi. Por su parte, Walmart se mantiene entre las opciones más competitivas por su combinación de precios, cobertura y variedad.

La mejor elección, sin embargo, dependerá del tamaño de la familia y de cuánto aproveche el comprador de los beneficios que ofrece cada cadena.

El costo real de la membresía de Costco

La membresía Gold Star de Costco cuesta $65 dólares al año, apenas $5.50 mensuales, y la mayoría de las familias recupera ese costo en su primera o segunda visita. En el caso de la membresía Ejecutiva, el precio sube a $130 dólares, pero regresa 2% en efectivo sobre las compras, lo que la hace rentable si el gasto anual en Costco supera los $3,250 dólares.

“Para la mayoría de familias de cuatro personas con espacio de almacenamiento y un Costco a menos de 20 minutos, contar con una membresía sí vale la pena”, señala el análisis de GroceryChop. Esto significa que una familia que gasta de $250 a $450 dólares mensuales en Costco ya encontró el punto de equilibrio de su membresía y lo que paga le aporta un beneficio financiero.

Costco también es una buena alternativa para pañales, papel higiénico y carne fresca: los pañales Kirkland cuestan alrededor de $0.23 por unidad frente a $0.36 en Pampers de Walmart, un ahorro de $360 al año solo en esa categoría. El pollo entero rostizado Kirkland cuesta $4.99 dólares desde hace más de 15 años, una estrategia deliberada de la cadena para atraer clientes al resto de la tienda.

Los productos donde Aldi le gana a todos en precio

Aldi es hasta 15% a 30% más barato que Walmart en varios productos, aunque con menor variedad de marcas. Para hogares pequeños o parejas sin hijos, esa diferencia es mucho más atractiva que cualquier ahorro por volumen en Costco.

En frutas y verduras frescas compradas en pequeñas cantidades, Aldi tiene mejores precios que los empaques masivos de Costco, que pueden convertirse en desperdicio si la familia no los consume a tiempo. El desperdicio de alimentos revierte directamente el dinero ahorrado al comprar en las bodegas de mayoreo.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura (USDA), los hogares estadounidenses desperdician alrededor del 30% de los alimentos que compran, y ese porcentaje aumenta cuando se trata de empaques de tamaño familiar sin planificación previa. Esto ocurre principalmente en hogares donde no se porciona ni congela la carne o el pan de inmediato al llegar a casa.

Lo que realmente cambia en las compras del supermercado según el tamaño de tu familia

No todas las familias compran igual. Consumer Reports ubicó a Walmart en el séptimo lugar entre las diez cadenas más económicas del país, por delante de Target, pero detrás de WinCo y H-E-B.

Para un hogar de cuatro personas, el ahorro anual real en Costco, sumando pañales, papel, carne, congelados y gasolina, puede ir de $700 a $1,700 dólares, restando el costo de la membresía.

Pero esta cantidad se reduce cuando hay desperdicio de comida o compras por impulso, un fenómeno tan común que los analistas lo denominan el ‘efecto Costco’.

En cambio, las parejas sin hijos prefieren productos frescos y variados, por lo que suelen perder dinero con la membresía si no logran consumir los empaques grandes antes de que caduquen.

El combustible, la entrega a domicilio y el cashback, otros factores que también cuentan

Comprar gasolina en Costco ahorra entre $0.20 y $0.30 por galón frente a otras gasolineras cercanas, lo que representa entre $80 y $180 dólares anuales para un conductor promedio. Pero ese ahorro solo aplica si la gasolinera de Costco está en la ruta habitual; desviarse 15 minutos para llegar rara vez compensa.

Otro factor que muchas familias no consideran antes de suscribirse a servicios de entrega: pedir a domicilio a través de Instacart en Costco añade un recargo de 5% a 15% sobre los precios en tienda, lo que anula casi todo el ahorro que ofrece la bodega. Si el plan de ahorro depende de comprar víveres, conviene hacer las compras en persona.

Qué hacer antes de decidir dónde comprar

Antes de sacar una membresía o cambiar de súper de forma definitiva, conviene considerar algunos pasos prácticos:

Calcula tu ticket promedio mensual en víveres actual y compáralo con el umbral de $3,250 anuales que justifica la compra de una membresía Ejecutiva

en víveres actual y compáralo con el umbral de $3,250 anuales que justifica la compra de una membresía Ejecutiva Evalúa tu espacio de almacenamiento : sin un congelador amplio o alacena, los empaques de Costco pueden generar más desperdicio que ahorro

: sin un congelador amplio o alacena, los empaques de Costco pueden generar más desperdicio que ahorro Prioriza Aldi o Walmart si vives solo o en pareja, ya que el ahorro porcentual por unidad suele ser mejor que lo que ahorras por volumen.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los almacenes más adecuados para ahorrar de acuerdo con tus hábitos de consumo

¿Vale la pena la membresía de Costco para una familia de 4?

Sí, normalmente, cuando el hogar tiene espacio de almacenamiento y consume regularmente pañales, papel, carne o congelados, el ahorro neto anual va de $700 a $1,700 dólares.

¿Cuánto tengo que gastar en Costco para justificar la membresía Ejecutiva?

Necesitas gastar al menos $3,250 dólares al año en Costco para que el 2% de reembolso cubra los $65 dólares adicionales de la actualización.

¿Es Aldi más barato que Walmart en 2026?

Sí, Aldi resulta entre 15% y 30% más económico que Walmart en los productos que ambas cadenas comparten, aunque con menos variedad de marcas.

¿Qué tienda es la más barata según Consumer Reports?

Costco encabeza la lista de cadenas más económicas de Estados Unidos, seguida de BJ’s Wholesale Club, Lidl y Aldi, según el ranking de Consumer Reports.

¿Conviene pedir víveres a domicilio de Costco?

No es lo más recomendable si el objetivo es ahorrar: la entrega a través de Instacart añade recargos de 5% a 15% que eliminan buena parte del ahorro en tienda.

¿Cuánto se puede ahorrar en gasolina comprando en Costco?

Entre $80 y $180 dólares al año, siempre que la gasolinera de Costco esté dentro de la ruta habitual del conductor.

Conclusión

La tienda más barata no es la misma para todas las familias: depende del tamaño del hogar, la capacidad de almacenamiento y la disciplina para no desperdiciar lo comprado en volumen.

Si las compras de 2026 están determinadas por precios altos y presupuestos ajustados, la próxima decisión de súper podría representar cientos de dólares de diferencia al cierre del año, ya sea a favor o en contra del bolsillo familiar.

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