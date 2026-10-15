Trump confirma que se suspende transmisión en directo de la ejecución de Nidal Hasan por fusilamiento

El presidente Donald Trump anunció este martes que la ejecución por fusilamiento del exoficial militar Nidal Hasan no se transmitirá en directo, aunque se mantendrá la fecha programada y protocolo.

“Creo que transmitir la ejecución en directo para que todos la vieran podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo presenciara cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan, pero muchas personas buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir, ni por transmisión en directo ni por ningún otro medio visual”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario concluyó su pronunciamiento sobre la aplicación de la condena militar al afirmar que “morirá, como estaba previsto, por fusilamiento, pero este evento no se transmitirá en directo”.

Nidal Malik Hasan, a former U.S. Army Major turned traitor, is a very bad and evil man, who killed 13 people, including a pregnant soldier, who died, along with her unborn son, and injured, very seriously, 32 more innocent people. Barack Hussein Obama’s Federal Bureau of? pic.twitter.com/WRR3OVxC4R — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 15, 2026

Hasan fue hallado culpable de asesinar a 13 personas y causar heridas a otras 32 durante un ataque perpetrado en la base de Fort Hood, Texas, en el año 2009.

Rechazo en los ciudadanos a la transmisión

El anuncio presidencial coincide con los resultados de un sondeo llevado a cabo por ABC News, Washington Post e Ipsos mediante la herramienta KnowledgePanel, que indicó que un 80% de los estadounidenses rechazaba la retransmisión del procedimiento.

La oposición a la emisión en directo une a electores de diversas tendencias políticas. Un 91 % de los votantes demócratas se manifiestó en contra, postura compartida por el 83% de los independientes y el 64% de los republicanos.

En las filas conservadoras, el 55 % de los seguidores del movimiento MAGA rechazó la transmisión, mientras que el porcentaje alcanzó el 79% entre los republicanos no alineados con este sector. Asimismo, el 65% de quienes votaron por Trump en 2024 y el 69% de los partidarios de la pena de muerte para el condenado se oponen a la difusión digital.

Respecto al cumplimiento de la sentencia, un 53% de los encuestados respalda la ejecución de Hasan mediante fusilamiento, en tanto que un 42% expresa su rechazo.

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