Dónde debes guardar los huevos para prevenir bacterias, según la USDA

Cuando vayas a guardar los huevos en la cocina, tómatelo en serio. Elegir el lugar correcto es una medida fundamental para reducir el rieso de enfermedades transmitidas por alimentos.

Aunque tengan la cáscara limpia y estén intactos, pueden contener bacterias como Salmonella, por lo que conservarlos a una temperatura segura es vital.

A través de su Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda refrigerar los huevos cuanto antes después de comprarlos y mantenerlos fríos hasta el momento de utilizarlos.

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¿Dentro o fuera de la nevera?

En Estados Unidos, la recomendación es clara: los huevos deben guardarse dentro de la nevera, a una temperatura de 40 °F (4.4 °C) o inferior. Dejarlos sobre la encimera de la cocina o en una despensa puede favorecer la multiplicación de bacterias si están presentes.

La refrigeración es importante porque la Salmonella puede encontrarse en la superficie del huevo e incluso en su interior. Además, cuando un huevo frío permanece a temperatura ambiente, puede formarse condensación sobre la cáscara. Esa humedad facilita el movimiento de bacterias a través de sus poros.

Por esta razón, el USDA aconseja llevar los huevos directamente a casa después de comprarlos y refrigerarlos lo antes posible.

Nunca en la puerta del refrigerador

Asimismo, la recomendación oficial es conservarlos en su caja original, sobre un estante interior y en la zona más fría del refrigerador, nunca en la puerta.

Aunque algunos electrodomésticos incluyen compartimentos diseñados para colocar huevos en la puerta, esa ubicación está expuesta a cambios de temperatura cada vez que se abre y se cierra la nevera. Un estante interior ofrece condiciones más estables.

La caja original también ayuda a proteger los huevos de golpes y olores de otros alimentos, además de conservar información útil del envase.

Finalmente, el USDA invita a no lavar los huevos en casa antes de guardarlos. Según el organismo, el agua puede atravesar los poros de la cáscara y aumentar el riesgo de contaminación.

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