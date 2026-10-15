3 cosas que debes hacer en las mañanas antes de tomar café: son vitales

Empezar el día con una taza de café es un hábito universal. Sin embargo, antes de comenzar la bebida es recomendable llevar a cabo tres cosas sencillas que te ayudarán a cuidar la hidratación, los dientes y organizar mejor la rutina mañanera.

La dietista registrada Abigail Hueber, licenciada en nutrición, experta en nutrición funcional y salud digestiva, explica que no se trata de retrasar la hora del café por horas, sino más bien saber cómo responde el organismo al despertar y qué precauciones pueden marcar una diferencia en la salud.

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3 hábitos matutinos antes de tomar café

1. Bebe agua

Durante la noche, el cuerpo continúa perdiendo agua mediante la respiración, la sudoración y la eliminación de desechos. Por eso, beber un vaso de agua al levantarse es una manera práctica de reponer líquidos después de varias horas sin beber.

“El potasio y sodio ayudan a distribuir el agua de manera óptima en el cuerpo para una hidratación adecuada, además de desempeñar un papel fundamental en el funcionamiento de todo el organismo”, explicó Abigail Hueber a la revista The Skimm.

Además de reponer líquido perdido durante las horas de sueño, tomar agua en ayunas estimula la digestión, favorece la diuresis por lo que ayuda a los riñones a eliminar toxinas de forma eficiente y mejora el estado de alerta y el flujo de oxígeno hacia el cerebro a primera hora.

2. Cepíllate los dientes

El café puede contribuir a las manchas dentales y formar parte de los factores que favorecen la erosión del esmalte. Los expertos de Mayo Clinic explican que el ácido puede suavizar el esmalte dental.

Por eso, cepillarse antes de beberlo puede ser una alternativa práctica para mantener la higiene bucal sin frotar los dientes inmediatamente después de una bebida ácida.

Si prefieres cepillarte después conviene esperar alrededor de una hora para dar tiempo a la saliva a neutralizar los ácidos y favorecer la recuperación del esmalte. O al menos enjuagarte con abundante agua.

3. Ve al baño

La cafeína puede aumentar las ganas de orinar y empeorar la urgencia o la frecuencia urinaria en algunas personas, por lo que vaciar la vejiga antes de tomar café es una buena idea.

Eso no significa que debas forzarte a orinar si no tienes ganas. Basta con escuchar las señales del cuerpo y reservar tiempo para ir al baño cuando lo necesites. De hecho, el café estimula el colon, por lo que algunas personas sienten la necesidad de evacuar después de consumirlo en las mañanas.

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