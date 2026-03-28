Movimiento ‘No Kings’ convoca a miles en Nueva York contra políticas de Trump

“No Reyes. Detén la estafa”; “Epstein, aranceles, Irán”; “WTF Estados Unidos”; “Retorna a las tropas”; “No Reyes, no idiotas, no ICE”; “Nosotros, la gente, no los multimillonarios. No Reyes”, decían algunas de las pancartas en la protesta en la Gran Manzana contra las políticas del presidente Donald Trump.

Los mensajes de asistentes a la movilización nacional ‘No Kings’ abordaron asuntos migratorios, derechos civiles, políticas que favorecen a los más ricos, la guerra con Irán, los archivos del caso Jeffrey Epstein y violaciones a la Primera Enmienda.

La defensa de inmigrantes y consignas contra ICE fue una constante en la manifestación. Crédito: Jesús García | Impremedia

Robert, de 60, es un neoyorquino que realizó un dibujo que representaba a Trump como “King Kon”, pero en lugar de “kon”, utilizó la palabra “con”, que en inglés significa “estafador”. Su dibujo era una representación del cartel de la famosa película del gorila que destruye Nueva York en los años 1940s, pero el rostro que Robert dibujó era el de Trump. Esta película, según el anuncio, es “producida por Elon Musk y Jeff Bezos” y “dirigida por Stephen Miller”, quien es el asesor principal de la Casa Blanca en políticas migratorias y otras estrategias de la administración Trump.

“La bestia de los barrios periféricos que aterrorizó al mundo”, decía la leyenda del cartel creado por Robert. El barrio periférico al que se refiere es Queens, donde Trump nació.

“Vine porque quiero que la gente sepa que no estamos felices con lo que él está haciendo y espero que algo cambie”, expresó Robert, quien es originario de la ciudad de Nueva York.

¿Cómo se le ocurrió esta idea del anuncio con referencia Trump?, se le preguntó al manifestante.

“Escuché sobre No Kings y simplemente se me vino la idea de King Con y, bueno, pues lo integré todo”, expuso sobre su dibujo que incluye a Melania Trump. Aunque su dibujo parece una broma, aborda varios elementos esenciales que se han criticado de la política del presidente Trump, como favorecer a multimillonarios, incluido a Musk, quien incluso fue parte de su gobierno y cuyas decisiones desataron demandas, como el despido injustificado de miles de empleados del gobierno.

“Lo que más me preocupa es que está privando a la gente de sus derechos, a la gente de estar aquí”, expuso en referencia a inmigrantes. “También el [intento de bloquear] la libre expresión”.

Robert dibujó su propia pancarta contra el presidente Trump. Crédito: Jesús García | Impremedia

La manifestación tuvo varios puntos de encuentro, incluso en Queens, en Jackson Heights, de donde decenas de personas salieron hacia la zona sur de Central Park y la Séptima avenida, desde donde inició la caminata hacia la calle 34, donde concluyó. Entre las avenidas Broadway y Sexta era prácticamente imposible caminar, debido a las miles de personas. Se implemento un intenso operativo del NYPD, incluso en las estaciones del Subway cercanas, pero no se registraron incidentes.

“Estamos comprometidos a la no violencia, a manifestarnos pacíficamente, porque la historia nos ha demostrado una y otra vez que es po la no violencia que podemos llega a hacer una diferencia”, expuso Maribel Hernández, directora nacional de Estrategias de Comunides Migrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Maribel Hernández es directora nacional de Estrategias de Comunides Migrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Crédito: Jesús García | Impremedia

¿Por qué se organiza la manifestación #NoKings?

La de este sábado 28 de marzo fue la tercera manifestación #NoKings a nivel nacional, un movimiento que se mantendrá vigente con distintas acciones, incluidas otras marchas y mítines.

“Es el tercer día de acción nacional de No Kings, tuvimos uno en junio, uno en octubre. En octubre tuvimos siete millones de personas que salieron a las calles”, aseguró Hernández en referencia a las protestas a nivel nacional.

Las consignas fueron varias, como fue posible escuchar a los manifestantes: contra los abusos de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en rechazo a la guerra contra Irán; exigir procesar a quienes fueron parte del caso Jeffrey Epstein; el amago de cambiar las reglas de votación; los beneficios fiscales a favor de multimillonarios, entre otros.

“Salimos otra vez porque hemos visto el abuso del poder incrementarse cada vez más y no lo vamos a permitir”, expresó Hernández. “La consigna es siempre la misma, en Estados Unidos no hay reyes. El gobierno es por el pueblo y para el pueblo y, por lo tanto, cada que hay un abuso de poder –lo cual hemos visto más y más cada vez– no lo vamos a permitir”.

Entre los grupos que organizan las protestas no violentas de ‘No Kings’ en todo el país se encuentran la ACLU, la Federación Estadounidense de Maestros, Common Defense, 50501, Human Rights Campaign, Indivisible, la Liga de Votantes por la Conservación, MoveOn, National Nurses United, Public Citizen, SEIU y United We Dream, entre otros.

Los mensajes abordaron varios asuntos relacionados con las políticas de Trump, incluso acciones militares. Crédito: Jesús García | Impremedia

“Es un movimiento que está en todos los Estados Unidos, tanto en pequeños pueblos, como en las grandes ciudades. Tenemos muchas organizaciones, pero es la comunidad la que está organizándose, está diciendo que no va a permitir esto, así que realmente es un movimiento orgánico del pueblo y para el pueblo”, insistió Hernández.

Hernández recordó que para evitar la violencia, los organizadores reciben un entrenamiento especial para “desescalar” alguna confrontación. En la protesta no se registró algún tipo de agresión.

Además de Minneapolis, Filadelfia, Boston, Chicago, Arlingon, San Diero y decenas de ciudades en Estados Unidos, hubo manifestaciones similares en Londres, París, Roma y la Ciudad de México.