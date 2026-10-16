Venezolano Miguel Rojas anuncia su retiro de las Grandes Ligas tras 13 temporadas

El campocorto venezolano Miguel Rojas anunció oficialmente su retiro como jugador profesional de las Grandes Ligas tras 13 años de trayectoria en la Gran Carpa.

La confirmación tuvo lugar en el vestuario de Los Angeles Dodgers minutos después de consumarse la eliminación de la escuadra californiana frente a los Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Visiblemente emocionado ante los medios de comunicación y sus compañeros, el veterano de 37 años expresó el significado del momento: “Ha llegado el momento, muchachos. Voy a seguir adelante, hacia la siguiente etapa de mi vida, de mi carrera y del mundo del béisbol. Hoy fue la última vez que me puse este uniforme como jugador”. El nativo de Los Teques enfatizó además su deseo de mantenerse vinculado a la organización angelina desde un rol técnico o gerencial en el futuro cercano.

Rojas debutó en las Mayores en 2014 con los Dodgers antes de ser traspasado a los Miami Marlins, franquicia donde se consolidó como líder de vestuario durante ocho campañas previo a su regreso a Los Ángeles en 2023.

Su nombre quedó grabado en la historia reciente de la franquicia al conectar un memorable cuadrangular en el noveno inning del Juego 7 de la Serie Mundial 2025 frente a los Toronto Blue Jays, batazo que forzó las entradas extras donde los Dodgers sellaron el bicampeonato.

El venezolano cierra su recorrido profesional en Grandes Ligas con una línea ofensiva de .260/.313/.363 y 1,401 partidos disputados.

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