Miles de manifestantes de ‘No Kings’ desafían a Trump con un llamado a votar temprano en EE.UU.

Miles de manifestaciones organizadas por la red No Kings se realizaron este sábado en ciudades y comunidades de Estados Unidos para expresar rechazo al presidente Donald Trump y promover la participación electoral ante las elecciones de mitad de mandato.

De acuerdo con información de The Associated Press, los organizadores convocaron cientos de actos que se presentaron como apartidistas, aunque forman parte de una serie de protestas contra Trump que se han extendido durante casi dos años.

En Washington, varios cientos de personas se concentraron frente al Monumento a Lincoln pese a las bajas temperaturas. Una banda amenizó la jornada mientras los asistentes, muchos de ellos con gorros y abrigos, bailaban y sostenían carteles con mensajes como “¡Vota temprano!” y “¡No toques mi voto!”.

Manifestantes contrarios a Trump se reúnen frente al Monumento a Lincoln. Foto: Jim Lo Scalzo / EFE

En Atlanta, el concejal Michael Julian Bond pidió a los asistentes que animaran a otras personas a ejercer su derecho al voto antes de las elecciones generales del 3 de noviembre.

“La Constitución les otorga un poder, ¿verdad? Ese es el poder del voto. ¿Van a usar ese poder?”, preguntó Bond durante el mitin.

Manifestantes contrarios a Trump se reúnen frente al Monumento a Lincoln. Foto: Jim Lo Scalzo / EFE

El concejal recurrió además a personajes de ficción para insistir en su llamado a participar en las elecciones. “No ves a Superman renunciando a su poder”, dijo, antes de mencionar también a Black Panther y Wonder Woman. “Entonces, ¿por qué ibas a renunciar a tu derecho, a tu poder, a tu obligación de votar? Sé un superhéroe, usa tu poder. Ve a las urnas y vota”.

Las movilizaciones se producen en medio de una nueva disputa sobre el voto por correo. Trump ha cuestionado durante años esta modalidad y ha afirmado, sin pruebas, que el fraude electoral le costó las elecciones presidenciales de 2020.

La administración Trump demandó el jueves a funcionarios electorales de California para impedir que el estado contabilice determinadas papeletas de voto por correo correspondientes a personas que el gobierno federal ha identificado como “probables” no ciudadanos, hasta que pueda verificarse su situación migratoria.

Manifestantes contrarios a Trump se reúnen frente al Monumento a Lincoln. Foto: Jim Lo Scalzo / EFE

Un día después, el Departamento de Justicia advirtió a funcionarios electorales locales que podrían ser objeto de investigaciones y procesos penales si procesan o contabilizan papeletas presentadas por votantes presuntamente no ciudadanos.

Ese mismo viernes, los senadores demócratas Alex Padilla, de California; Sheldon Whitehouse, de Rhode Island; y Dick Durbin, de Illinois, enviaron una carta al fiscal general Todd Blanche para exigir garantías de que el Departamento de Justicia no confiscará papeletas ni otros materiales electorales antes de la certificación de los resultados de las elecciones de mitad de mandato.

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