Tragedia en el FIT tras la muerte de una estudiante agredida sexualmente en el campus

Dos jóvenes menores de edad se enfrentan a cargos federales que los acusan de suministrar el fentanilo que dejó sin vida a una estudiante universitaria de la ciudad de Nueva York y la envenenó en pocos segundos.

De acuerdo con la acusación recientemente desclasificada, Moisés Freire, de 19 años, llevó el fentanilo que obtuvo de Brian Peralta, de 18 años, a la residencia estudiantil de las víctimas en el Fashion Institute of Technology el 18 de marzo.

De acuerdo con los funcionarios, Freire aseguró de manera falsa que la droga no contenía fentanilo y que era “cocaína pura”.

Freire supuestamente animó a las víctimas a ingerir la sustancia y casi de inmediato las dos mujeres perdieron el conocimiento.

Mientras las víctimas estaban incapacitadas, Freire presuntamente violó a Annabel Richter en su habitación de la residencia universitaria del FIT. Los oficiales aseguran que posteriormente le tomó fotos que envió a sus amigos.

Esperó 45 minutos antes de solicitar ayuda a la seguridad del campus, a quienes les dijo que los dos estudiantes simplemente habían consumido demasiado alcohol.

El personal de la seguridad del campus respondió y le administró primeros auxilios, incluyendo Narcan. Las dos víctimas fueron llevadas a hospitales en Manhattan.

“Resulta realmente difícil creer que el acusado, que parecía totalmente lúcido y sobrio en ese momento, que no tenía ninguna sustancia en su poder, y que aparece en la grabación de la cámara corporal del guardia de seguridad pareciendo lúcido y sobrio, no supiera lo que estaba pasando cuando mantenía relaciones sexuales con la víctima, que estaba completamente inconsciente”, expresó la fiscal Ariana Bloom en una audiencia judicial en abril.

Los resultados toxicológicos confirmaron posteriormente que las dos mujeres habían ingerido fentanilo y no cocaína.

La segunda víctima recuperó la consciencia después de recibir tratamiento que le salvó la vida.

Richter estuvo en estado crítico y finalmente murió a causa de las complicaciones derivadas de una intoxicación aguda por fentanilo.

“Este caso no solo alega la distribución letal de fentanilo a dos jóvenes, sino también la agresión sexual a una víctima que quedó indefensa a causa de dicho envenenamiento”, expresó el fiscal federal Jamie McDonald. “Trabajaremos incansablemente para que rindan cuentas quienes ponen en peligro a los jóvenes que viven y estudian en nuestros campus”.

Por su parte, el jefe de la División de la Fuerza de Tarea de Nueva York de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Christopher Roberts, expresó que las acusaciones eran “más que perturbadoras e incluyen un engaño cruel y una agresión inimaginable”.

“La universidad debería ser un lugar donde los jóvenes puedan aprender, crecer y perseguir sus sueños, no un lugar donde los depredadores exploten su vulnerabilidad”, indicó Roberts. “Todo estudiante merece sentirse seguro, ya sea caminando por el campus, sentado en un aula o dentro de su propia habitación en la residencia estudiantil”.

According to a newly unsealed indictment, 19-year-old Moises Freire allegedly brought fentanyl to an FIT dorm, where two students lost consciousness after ingesting it. One victim, Annabel Richter, died, while the other suffered fentanyl poisoning. Prosecutors say Freire raped? pic.twitter.com/SjItvHoXr2 — Eyewitness News (@ABC7NY) October 16, 2026

Freire y Peralta, los dos provenientes de Queens, están acusados de conspiración para distribuir una sustancia controlada como resultado de muerte, informó ABC 7 NY.

De ser declarados culpables, podrían enfrentar al menos 20 años detrás de las rejas.

Freire debe comparecer ante el tribunal el 28 de octubre para la lectura de cargos por distribución de sustancias controladas con la intención de cometer violación, además de otros cargos relacionados con narcóticos. Se enfrenta a una pena mínima de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua si es declarado culpable.

Un tercer sujeto, Harry Rosales Pino, se declaró culpable de distribución de narcóticos con resultado de muerte.

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