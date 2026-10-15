Neurológo de Manhattan es acusado de abuso sexual contra dos pacientes

Un neurólogo que atendía en un consultorio de Manhattan fue arrestado y acusado de abusar sexualmente de 2 pacientes durante consultas médicas en las que presuntamente utilizó masajes como pretexto para realizar tocamientos sin consentimiento, informó la Fiscalía del distrito de Manhattan.

El doctor, identificado como Tariq Lamki, de 51 años, enfrenta 6 cargos relacionados con 2 presuntos incidentes ocurridos el 25 de agosto y el 2 de septiembre, según las autoridades. Los hechos habrían sucedido en las instalaciones de 14th Street Medical Arts, un centro médico ubicado cerca de Stuyvesant Town-Peter Cooper Village, en Nueva York.

De acuerdo con la acusación, las 2 mujeres, de 32 y 23 años, fueron atendidas en un consultorio con la puerta cerrada. Los fiscales sostienen que Lamki aprovechó el contexto de las consultas para realizar tocamientos sexuales mientras las pacientes estaban recostadas en una camilla.

El caso fue presentado ante la justicia de Manhattan y las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existen otras posibles víctimas.

¿Qué dicen las autoridades sobre los presuntos abusos?

El primer incidente habría ocurrido el 25 de agosto, cuando una paciente de 32 años acudió al médico tras experimentar migraña y mareos. Según los documentos judiciales citados por la Fiscalía, Lamki le habría pedido que se recostara boca arriba en la camilla con el argumento de que podía ayudarla a aliviar la tensión física.

La acusación sostiene que, durante esa interacción, el médico comenzó a tocar de manera inapropiada distintas partes del cuerpo de la mujer, incluidas zonas íntimas. La paciente habría logrado apartarlo y sentarse para interrumpir el contacto.

Los fiscales también señalaron que, después del episodio, Lamki presuntamente le ofreció acudir a su domicilio para darle masajes cuando estuviera fuera de su horario laboral.

El segundo caso habría ocurrido poco más de una semana después, el 2 de septiembre, cuando otra paciente, de 23 años, acudió al mismo consultorio.

Según la acusación, el neurólogo comenzó a masajearle la espalda y después habría tocado sus glúteos e introducido las manos debajo de su falda. La mujer intentó levantarse, pero, de acuerdo con los fiscales, no pudo hacerlo porque el médico ejercía presión sobre su cuerpo.

La denuncia sostiene que Lamki le pidió después que se recostara boca arriba y presuntamente le tocó los senos y otras partes íntimas. El contacto habría continuado hasta que el médico la incorporó.

Los fiscales agregaron que, durante la consulta, el neurólogo supuestamente le recomendó utilizar un dispositivo vaginal para intentar aliviar el dolor neurológico.

Según los documentos judiciales, la segunda paciente habría grabado parte de la interacción. En el audio, de acuerdo con la Fiscalía, se escucha a la mujer apartar las manos del médico y decirle que el dolor no se encontraba en la zona que él estaba tocando.

Los cargos contra el neurólogo y la fianza

Lamki enfrenta 2 cargos de abuso sexual en primer grado, 2 de abuso sexual en tercer grado y 2 de contacto forzado, de acuerdo con la información judicial difundida sobre el caso.

El médico se declaró inocente ante la jueza de la Corte Suprema de Manhattan, Cori Weston. La magistrada fijó una fianza de $25,000 dólares, mientras que los fiscales habían solicitado inicialmente una fianza en efectivo de $100,000.

Si fuera declarado culpable de abuso sexual en primer grado, Lamki podría enfrentar una pena máxima de 7 años de prisión, según los reportes del caso. La posible condena dependerá del resultado del proceso judicial y de los cargos que eventualmente se acrediten.

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, se pronunció sobre las acusaciones y recordó la importancia de denunciar posibles agresiones durante la atención médica.

“Una consulta médica nunca debería terminar en abuso sexual”, señaló Bragg en un comunicado, según la información difundida por su oficina.

El fiscal también pidió a cualquier persona que haya sufrido una agresión por parte de un médico que se comunique con la unidad especializada en violencia sexual de su despacho, al número 212-335-4308.

El médico niega las acusaciones

La defensa de Lamki rechazó los señalamientos y afirmó que el neurólogo sostiene su inocencia.

George Vomvolakis, abogado del médico, declaró que su cliente niega categóricamente las acusaciones y aseguró que ha atendido a miles de pacientes durante sus 22 años de carrera sin que, según su versión, hubiera recibido denuncias anteriores.

El abogado añadió que Lamki espera poder defenderse y limpiar su nombre durante el proceso judicial.

La investigación continúa mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias de los presuntos abusos y determinar si otras personas podrían aportar información relevante.

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