Anuncian un programa de ayuda financiera para afrontar el gasto de calefacción en Nueva York

Los ciudadanos del estado de Nueva York que tienen dificultades para pagar el aumento de los costos de la calefacción pueden pedir asistencia financiera por medio del Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP), anunció la gobernadora Kathy Hochul.

En la temporada invernal pasada se emitieron más de 1.5 millones de ayudas del programa HEAP, y las autoridades estatales esperan que una cantidad similar de hogares reciban asistencia.

Los hogares que cumplan con los requisitos y calienten sus viviendas con petróleo, queroseno o propano recibirán un subsidio base aumentado de $990 dólares, es decir, $90 dólares más. Los hogares que usen leña, pellets o carbón recibirán $700 dólares, un incremento de $65 dólares, de acuerdo con el comunicado.

De acuerdo con el estado de Nueva York, una familia de cuatro personas puede ganar hasta $82,230 dólares anuales y todavía así optar a la ayuda, informó SILive.

“Mientras Trump y los republicanos de Washington siguen disparando los precios del combustible y los servicios públicos, yo me concentro en ayudar a los neoyorquinos a ahorrar dinero”, expresó Hochul. “Con la llegada del frío, mi administración se asegura de que los neoyorquinos puedan utilizar el Programa de Asistencia Energética para el Hogar para calentar sus casas y hacer frente al aumento de los costos”.

Se tiene previsto que más de $1,1 de hogares reciban prestaciones de manera automática por estar inscritos en otros programas de asistencia, como SNAP y la asistencia pública.

De acuerdo con los números del estado, la ciudad de Nueva York representó 927,691 de los $1.57 millones de subsidios para hogares del programa HEAP emitidos en todo el estado por la última temporada de calefacción.

Los residentes que cumplan con los requisitos pueden presentar su solicitud desde el 2 de noviembre en ny.gov/HEAP.

Asimismo, las residencias que pagan directamente por la calefacción pueden optar a una ayuda adicional de $61 de dólares en función de sus ingresos, más $35 dólares si algún miembro de la familia tiene 60 años o más, es menor de 6 años o tiene una discapacidad permanente.

Los hogares que cumplan con los requisitos y se enfrenten a una emergencia de calefacción, como quedarse sin combustible o que les corten la electricidad, podrán pedir ayudas adicionales de emergencia del programa HEAP.

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