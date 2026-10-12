Nueva York ofrece $1,800 a familias con un recién nacido que reciben asistencia pública

Las familias que reciben asistencia pública en Nueva York pueden obtener un pago único de $1,800 por el nacimiento de un bebé. El beneficio BABY ayuda a cubrir pañales, ropa y artículos para que el recién nacido duerma de forma segura.

Quiénes pueden recibir los $1,800

El programa, llamado Birth Allowance for Beginning Year, está dirigido a hogares que ya reciben asistencia pública de manera regular cuando nace el bebé.

El beneficio cubre a bebés nacidos desde el 5 de noviembre de 2025. Si nacen gemelos o trillizos, corresponde un pago de $1,800 por cada recién nacido: $3,600 por dos bebés o $5,400 por tres.

La familia debe entregar los documentos necesarios para incorporar al bebé a su caso activo de asistencia pública dentro de los primeros 90 días de vida.

Quienes no recibían asistencia pública regular al momento del nacimiento no califican para este beneficio, aunque después sean aprobados para recibirla.

Cómo obtener el beneficio

Comunica el nacimiento a la oficina de servicios sociales que gestiona tu asistencia pública y pide que agreguen al bebé como integrante de tu hogar.

En la ciudad de Nueva York, este trámite se realiza con la Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés), la agencia que administra la asistencia en efectivo.

El trámite requiere comprobar el nacimiento y cumplir las condiciones para agregarlo al hogar beneficiario.

Un apoyo para los primeros gastos del bebé

La gobernadora Kathy Hochul presentó esta ayuda dentro de sus medidas para reducir el costo de criar una familia.

“Nunca dejaré de trabajar para hacer que la vida sea más asequible para las nuevas madres y las familias de Nueva York”, afirmó.

“Por eso sigo poniendo más dinero en los bolsillos de los neoyorquinos, ampliando el acceso a atención de salud materna asequible y ofreciendo más de los recursos que las familias necesitan para crecer y prosperar”.

Otra ayuda para familias con hijos

Además del pago BABY de $1,800, Nueva York ofrece el crédito tributario infantil Empire State.

Este beneficio se solicita al declarar impuestos y puede reducir lo que debes pagar o generar un reembolso.

Por el año 2026, las familias que cumplan los requisitos podrán obtener hasta $1,000 por cada hijo menor de cuatro años y hasta $500 por cada niño de cuatro a 16 años.

Estas cantidades se solicitarán al presentar la declaración de impuestos en 2027.

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