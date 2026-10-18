Trump expresa su respaldo “total” a Netanyahu para las elecciones de octubre en Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su respaldo “total” al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para su campaña de reelección en los comicios parlamentarios previstos para el 27 de octubre en Israel.

“Por favor, que esta carta represente mi respaldo total a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como Primer Ministro de Israel”, escribió Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social, dirigido al pueblo israelí.

El presidente estadounidense calificó a Netanyahu como un “gran Primer Ministro guerrero” y un socio para la paz, y destacó su papel en la confrontación con la República Islámica de Irán.

Trump también afirmó que Netanyahu ha demostrado fortaleza ante una “tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel”. Según el mandatario, el primer ministro israelí ha resistido la presión política y se ha fortalecido frente a las dificultades.

“Este es el tipo de socio que Estados Unidos exige de Israel, un país por el que tanto ha hecho”, agregó Trump, quien cerró su mensaje con una afirmación contundente: “¡Bibi Netanyahu nunca los defraudará!”.

Ofensiva contra Irán

En su mensaje, Trump defendió la actuación de Netanyahu frente a Irán y sostuvo que las amenazas históricas atribuidas al régimen iraní contra Israel y Estados Unidos justificaban la respuesta militar de ambos aliados.

El presidente aseguró que Irán ha sido debilitado tanto militar como financieramente y advirtió que, si sus dirigentes no cambian de rumbo, Washington e Israel podrían completar sus operaciones contra el país.

Trump también planteó que, si Israel tuviera un primer ministro distinto de Netanyahu, Estados Unidos tendría que afrontar la situación sin el mismo nivel de cooperación. “No estoy dispuesto a hacerlo”, afirmó.

El respaldo público llega en la antesala de las elecciones parlamentarias israelíes del 27 de octubre, en las que Netanyahu buscará continuar al frente del Gobierno.

Netanyahu agradece el apoyo de Trump

Netanyahu respondió al respaldo del presidente estadounidense con un mensaje publicado en X, en el que agradeció tanto el apoyo político como la cooperación entre ambos gobiernos.

“Gracias, presidente Trump, por el enorme apoyo y el trabajo conjunto. ¡Juntos completaremos la misión!”, escribió el primer ministro israelí, sin detallar a qué objetivo se refería.

President Trump, my friend Donald – thank you for your extraordinary endorsement. Israel has never had a greater friend in the White House. Together we will never let Iran's regime get nuclear weapons. Thank you for your clarity, courage and unwavering support.@realDonaldTrump pic.twitter.com/GqaOVB74Dj — Benjamin Netanyahu – ?????? ?????? (@netanyahu) October 18, 2026

Su respuesta estuvo acompañada de un video con imágenes de ambos mandatarios y fragmentos de declaraciones de Trump en apoyo a Netanyahu.

Más tarde, Netanyahu publicó otra imagen junto al presidente estadounidense, en la que ambos aparecen estrechándose la mano. La composición también incluía retratos del presidente palestino, Mahmud Abás; el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

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