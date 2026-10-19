Departamento de Estado alerta a estadounidenses en Medio Oriente sobre posibles riesgos de seguridad

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a los estadounidenses en Oriente Medio que “extremaran la vigilancia debido al complejo entorno de seguridad”, y afirmó que Irán o sus aliados podrían atacar a estadounidenses o intereses estadounidenses “en todo el mundo”.

“Los hutíes, apoyados por Irán, han emprendido hostilidades contra Arabia Saudí, incluyendo ataques contra aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas que han provocado víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes”, declaró el departamento este lunes. “Las hostilidades podrían intensificarse rápidamente más allá de esa zona”, señaló la oficina en un comunicado difundido por ABC News.

Irán reestructura su defensa

La alerta se produce mientras que el Parlamento iraní aprobó el domingo el nombramiento de Mehrdad Ajlaqi como nuevo ministro de Defensa, un experto en la industria de misiles sancionado por Occidente que sustituye a Aziz Nasirzadeh, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, primer día de la guerra, informó EFE.

De acuerdo con la agencia oficial IRNA, Ajlaqi obtuvo la aprobación de 237 parlamentarios de los 277 presentes en una sesión virtual. El antecesor de Ajlaqi falleció en una operación donde también murió el líder supremo Alí Jameneí, lo que obligó al general Mayid Ibn Al Reza a asumir la jefatura de forma interina hasta esta votación.

Respuestas a amenaza con la “madre de todas las bombas”

Tras su ratificación, el funcionario indicó que Irán tomó previsiones ante la potente bomba estadounidense GBU-43/B, conocida como la “madre de todas las bombas”, frente a las advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles acciones contra instalaciones nucleares de la nación persa.

“Trump debería preocuparse por sacar a sus tropas de nuestra región sanas y salvas”, afirmó Ajlaqi, quien agregó que “si lanza una sola bomba, tendrá que ver cuántos de sus soldados deberá sacar de la región en posición horizontal”, en alusión a posibles bajas militares estadounidenses.

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