Trump asegura que EE.UU. obtiene “cientos de millones de dólares” de Venezuela tras acuerdo con Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su gobierno está obteniendo “cientos de millones de dólares” de Venezuela y destacó el acuerdo alcanzado con las autoridades venezolanas, al hacer un balance de sus acciones durante un acto de campaña en Kentucky.

Trump enumeró medidas que considera logros de su administración y sostuvo que algunas de ellas nunca fueron promesas de campaña.

“Nunca prometí Venezuela. ¿Saben cuánto dinero estamos sacando de Venezuela? Cientos de millones de dólares, estamos trabajando con los venezolanos”, afirmó el mandatario ante sus seguidores.

La declaración se produce después de que Estados Unidos detuviera en enero a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, bajo acusaciones de narcotráfico y otros delitos. Tras esa operación, Washington estableció un acuerdo con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

En agosto, Trump y Rodríguez sellaron un acuerdo que otorgó a Estados Unidos una participación mayoritaria en la explotación de los yacimientos petroleros venezolanos, como parte de la nueva relación entre Washington y Caracas.

Trump presentó esta política como una de las acciones que su administración ha emprendido pese a que, dijo, nunca la había prometido durante su campaña. La referencia a Venezuela ocurrió en medio de un discurso centrado principalmente en movilizar al electorado republicano de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

El mandatario pidió a sus seguidores respaldar a los candidatos republicanos y defendió los resultados económicos de su gestión, especialmente las inversiones industriales que, según afirmó, están llegando a distintos estados como consecuencia de sus políticas arancelarias.

En Kentucky, Trump prometió que, si los republicanos conservan el control del Congreso, el Departamento de Guerra destinará $100 millones de dólares a la farmacéutica Antheia para revitalizar una planta de fabricación de medicamentos en Winchester.

“Si ganan los republicanos, el Departamento de Guerra invertirá $100 millones de dólares en la compañía farmacéutica Antheia para revitalizar una gigantesca planta de fabricación de medicamentos en Winchester, Kentucky, pero si ganan los demócratas no podrán hacerlo”, dijo.

Trump también pidió el voto para el representante Andy Barr, quien busca ocupar el escaño del senador Mitch McConnell, que se retira, y para Ed Gallrein, candidato republicano a la Cámara de Representantes por el distrito 4 de Kentucky.

El presidente insistió en que su presencia en la campaña es necesaria para evitar que los demócratas recuperen el control del Congreso. “Podría quedarme en casa, yo ya gané, pero tengo que hacerlo porque si ganan las elecciones de medio mandato (los demócratas) van a ver un declive, la incompetencia de la que hablamos va a volver. No creo que nuestro país pueda soportarlo de nuevo”, afirmó.

Trump atribuyó a sus aranceles parte de las inversiones anunciadas en Estados Unidos y aseguró que la política comercial de su administración está impulsando la construcción y recuperación de fábricas, con la creación de miles de empleos.

También reiteró su promesa de entregar $5,000 dólares a los votantes adultos si los republicanos recuperan el control del Congreso.

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