Legisladores republicanos exigen investigar interrupciones de Starlink en Ucrania

El representante republicano Mike Turner, de Ohio, pidió una investigación del Congreso sobre las interrupciones del servicio de internet satelital Starlink en Ucrania, al advertir que las fallas ponen en riesgo vidas y afectan la capacidad del país para defenderse de los ataques rusos.

“Es necesaria una investigación. Necesitamos averiguar quiénes son estas personas porque hay vidas en riesgo y se pierden vidas por estas cosas”, declaró Turner el domingo en el programa Face the Nation con Margaret Brennan, de CBS News.

Las dificultades con Starlink, el sistema de comunicaciones satelitales de SpaceX, la empresa de Elon Musk, comenzaron a ser reportadas la semana pasada por funcionarios ucranianos. La tecnología es utilizada tanto para las comunicaciones como para el control de drones militares, por lo que las interrupciones generaron dudas sobre su origen y sus posibles consecuencias en el campo de batalla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que no había restringido el acceso de Ucrania al servicio y dijo que tampoco creía que Musk fuera responsable. Al día siguiente, el secretario de Estado, Marco Rubio, negó que el gobierno estadounidense hubiera intervenido en la ralentización.

“Nadie dio una orden para ralentizar Starlink”, aseguró Rubio, quien atribuyó lo ocurrido a algo que “simplemente sucedió” y afirmó que el servicio ya había sido restablecido.

Turner consideró insuficientes esas explicaciones y reiteró que el Congreso debe esclarecer lo ocurrido. También advirtió que la recuperación del servicio no ha sido uniforme en todo el territorio ucraniano.

“Hay zonas donde se ha restablecido y otras donde quizás no”, señaló el legislador, al referirse a las evaluaciones realizadas en Ucrania, incluidas las del presidente Volodímir Zelenski.

El mandatario ucraniano informó el sábado que su país todavía no podía utilizar sus sistemas interceptores contra los drones rusos debido a las restricciones de velocidad de Starlink.

“Hay vidas en peligro, y esto ocurre dentro de Ucrania, en zonas donde intentan defenderse”, afirmó Turner. Añadió que el funcionamiento de esta tecnología es fundamental para el respaldo estadounidense a Ucrania frente a los ataques rusos y exigió que el servicio se restablezca.

Senadores también piden esclarecer lo ocurrido

El senador republicano Kevin Cramer, de Dakota del Norte, también respaldó una investigación del Congreso durante su participación el domingo en Face the Nation.

“Sin duda, apoyo la investigación sobre el origen de esa decisión, si es que realmente se trató de una decisión”, declaró Cramer, quien señaló que las interrupciones también podrían responder a una falla técnica.

“Queremos llegar al fondo del asunto”, agregó. No obstante, insistió en que la prioridad inmediata debe ser recuperar plenamente las capacidades de Starlink y mejorar la capacidad ucraniana para atacar las instalaciones de lanzamiento de drones situadas dentro de Rusia.

Las declaraciones se producen después de que un grupo bipartidista de nueve senadores solicitara la semana pasada una investigación del inspector general del Pentágono sobre la ralentización del servicio.

La petición fue encabezada por la senadora demócrata Jeanne Shaheen, de Nuevo Hampshire, y contó con el respaldo de los republicanos Thom Tillis, de Carolina del Norte; Susan Collins, de Maine; John Cornyn, de Texas, y Lisa Murkowski, de Alaska, entre otros legisladores.

En una carta dirigida al inspector general del Departamento de Defensa, los senadores solicitaron determinar “si las acciones o decisiones del Departamento de Defensa o de sus contratistas contribuyeron a estas peligrosas circunstancias”.

“Cualquier restricción a estas capacidades, en particular sin notificación previa, plantea serias dudas sobre la supervisión contractual del Departamento de Defensa y su responsabilidad de garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, advirtieron.

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