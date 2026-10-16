Trump niega haber restringido Starlink en Ucrania y descarta implicación de Musk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que su gobierno o el empresario Elon Musk hayan ordenado restringir el servicio de Starlink utilizado por Ucrania para sus operaciones de defensa, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunciara limitaciones en esas capacidades.

“No, nosotros no hicimos eso en absoluto. De hecho, ni siquiera creo que se haya ralentizado el servicio, según tengo entendido. Porque lo acabo de comprobar esta mañana”, declaró Trump a periodistas mientras se dirigía a un mitin en Georgia.

Consultado sobre una posible participación de Musk, el mandatario estadounidense respondió: “No sé si hay alguien más, porque no fui yo ni fue Elon, según tengo entendido”.

Trump aseguró además que se enteró de la supuesta suspensión a través de las noticias.

Zelenski, por su parte, afirmó este viernes que espera que Starlink restablezca las capacidades utilizadas por Ucrania para su defensa militar. El mandatario dijo que mantiene contacto diario con su Ministerio de Defensa y que sus socios le han transmitido señales desde la Casa Blanca sobre una posible restitución del servicio.

“¿Han restablecido los límites de velocidad anteriores? No, pero ¿se van a restablecer ahora? Sí”, afirmó Zelenski en Bruselas, después de participar como invitado en la cumbre de líderes de la Unión Europea.

El presidente ucraniano señaló que, después de los recientes desencuentros con Trump, ha recibido de los países de la UE “apoyo y nada más que apoyo”.

Zelenski también explicó el uso que Ucrania hace de Starshield, la versión de Starlink destinada a aplicaciones militares, y rechazó que el sistema sea empleado para atacar objetivos rusos dentro de Rusia.

Según el mandatario, las capacidades restringidas son necesarias para interceptar los ataques contra territorio ucraniano. “Interceptar aviones a reacción que atacan a nuestra población civil y nuestras infraestructuras, y que están matando a nuestras familias”, señaló.

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