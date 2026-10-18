Zelenski advierte que un respaldo de Trump a Putin sería “un error histórico” y una “gran tragedia”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió que si Estados Unidos se alinea oficialmente con Rusia en la guerra, el presidente Donald Trump cometería “un error histórico” y provocaría “una gran tragedia”, y aseguró que todavía espera que el mandatario estadounidense mantenga su respaldo a Kiev.

“Si Estados Unidos oficialmente toma el bando de Rusia, por supuesto que si estos dos países se unen, por supuesto que no ganaremos y no podremos mantenernos en pie”, afirmó Zelenski en una entrevista con Kristen Welker transmitida este domingo en Meet the Press, de NBC News.

Zelenski hizo la advertencia al ser consultado sobre si Ucrania podría ganar la guerra sin el apoyo de Washington. Reconoció que sería “muy difícil” para su país afrontar el conflicto sin Estados Unidos, debido a la importancia de la asistencia militar y de inteligencia estadounidense.

“Si Estados Unidos apoya a Putin, es increíble. Es una tragedia. Es un error histórico y una gran tragedia”, sostuvo.

Pese a sus críticas a las recientes decisiones de Trump, Zelenski dijo que todavía quiere confiar en el presidente estadounidense y que espera que modifique su posición frente a Putin.

“Confiamos en Estados Unidos. Confiamos en el apoyo bipartidista y confiamos en el presidente de los Estados Unidos. Queremos confiar en él”, afirmó. Agregó que espera que Trump “cambie sus decisiones” porque considera que las medidas adoptadas recientemente no ayudarán ni a Ucrania ni a Estados Unidos.

Las declaraciones se producen después de que Trump suspendiera nuevas sanciones contra Rusia y defendiera la decisión como una medida de interés nacional. Zelenski ha cuestionado ese giro y ha advertido que levantar la presión económica sobre Moscú puede fortalecer la posición de Putin y prolongar la guerra.

El mandatario ucraniano también cuestionó el acuerdo entre Washington y Moscú para facilitar la llegada de diésel ruso al mercado. Afirmó que la medida fortalece a Putin y consideró que no tendrá un efecto real sobre los precios de los combustibles en Estados Unidos, que atribuyó a la situación en torno al estrecho de Ormuz.

Zelenski sostuvo además que el levantamiento de las sanciones y el acuerdo energético generan preocupación sobre una posible flexibilización de otras medidas contra Moscú, incluidos los mecanismos relacionados con el gas ruso y los activos congelados.

Zelenski confirmó que el intercambio de inteligencia de Estados Unidos con Ucrania estuvo suspendido temporalmente, aunque aseguró que posteriormente fue restablecido.

Durante ese período, afirmó, Ucrania dejó de recibir durante tres días información estadounidense utilizada para advertir sobre ataques rusos con misiles balísticos. El gobierno ucraniano recurrió mientras tanto a información proporcionada por países europeos y otros aliados.

Zelenski también acusó al gobierno estadounidense de haber enviado un mensaje para limitar técnicamente el funcionamiento de Starlink, el sistema de internet satelital utilizado por las fuerzas ucranianas. Aseguró que, de acuerdo con sus generales y funcionarios, la restricción fue una decisión impulsada desde Washington y ejecutada técnicamente por SpaceX.

La acusación ha sido cuestionada por funcionarios estadounidenses.

Después de que Trump afirmara que considera al mandatario ucraniano más difícil de tratar que a Putin, Zelenski defendió su postura y dijo que prefiere ser directo con el presidente estadounidense antes que respaldar decisiones que favorezcan al Kremlin.

“Soy muy honesto con el presidente de los Estados Unidos, muy claro”, afirmó.

Zelenski calificó a Putin de “asesino” y dijo que no puede respaldar decisiones que favorezcan al mandatario ruso. Al mismo tiempo, evitó romper públicamente con Trump y, cuando Welker le preguntó si todavía considera al presidente estadounidense un aliado de Ucrania, respondió: “Eso espero”.

El presidente ucraniano insistió en que Kiev necesita mantener el respaldo de Washington, pero pidió que Estados Unidos no adopte una posición que ubique a Rusia y a Ucrania en el mismo plano.

“Él es un agresor. Él nos ocupó. Mató a adultos y niños, a sus soldados. Es un terrorista”, afirmó Zelenski sobre Putin, antes de reiterar su esperanza de que Trump mantenga una posición clara frente a Rusia.

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