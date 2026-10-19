Muere migrante mexicano bajo custodia en un centro de Texas

Un migrante mexicano de 56 años fue encontrado sin vida en su celda en el Centro de Procesamiento de Rio Grande, en Laredo, Texas.

La víctima fue identificada como Emiliano Andrade-Covarrubias. Según confirmó el congresista demócrata Henry Cuellar a The Texas Tribune, los empleados del centro lo encontraron inconsciente durante una revisión de rutina. El personal intentó reanimarlo mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y solicitó asistencia de emergencia, pero los esfuerzos no consiguieron salvarle la vida.

El fallecimiento vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones de atención médica en los centros migratorios estadounidenses. En este caso, los señalamientos de la familia apuntan a posibles omisiones en el suministro de medicamentos y en la respuesta a síntomas que, según su hija, el mexicano manifestó durante los meses que permaneció detenido. Las causas oficiales de la muerte no han sido dadas a conocer.

La familia acusa falta de atención médica y de notificación

Estefani Andrade, hija del fallecido, de 29 años y ciudadana estadounidense, aseguró que las autoridades federales no se comunicaron con sus familiares para informarles del deceso. Según relató, fue el médico forense del condado de Webb quien les dio a conocer la noticia. Esa oficina es la encargada de realizar la autopsia.

Andrade-Covarrubias había vivido durante décadas en Dallas, donde trabajaba como contratista de pintura de inmuebles. Era padre de 3 hijos nacidos en Estados Unidos y viajaba con frecuencia a México para avanzar en la construcción de una vivienda en la que planeaba retirarse.

Su detención ocurrió en junio, cuando regresaba en autobús de México a EE.UU. De acuerdo con el testimonio de su hija, el hombre padecía diabetes, hipertensión y una afección cardíaca. También llevaba consigo sus medicamentos cuando fue detenido, pero, según la denuncia familiar, el personal del centro se negó a administrárselos.

La familia sostiene que su salud se deterioró durante el encierro. Estefani afirmó que su padre perdió una cantidad considerable de peso y comenzó a experimentar problemas respiratorios. En videollamadas, le contó que había solicitado atención por dolor en el pecho, tos persistente y dificultad para respirar, sin recibir una respuesta adecuada.

Hasta el domingo, GEO Group, la empresa privada que opera la instalación, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no habían emitido declaraciones sobre el incidente.

México exige explicaciones por las muertes bajo custodia migratoria

Cuellar anunció que visitará el centro de detención para pedir explicaciones sobre las condiciones de las instalaciones, los protocolos de atención médica y las causas exactas de la muerte. Mientras tanto, los familiares de Andrade-Covarrubias tenían previsto acudir al lugar este lunes para recuperar sus pertenencias.

El caso también provocó una reacción del gobierno mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el domingo por la noche sobre la muerte de este ciudadano mexicano bajo custodia de ICE y expresó su preocupación por la recurrencia de estos fallecimientos. La cancillería señaló que el consulado mexicano en Laredo recibió la notificación de la oficina local de inmigración.

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso durante su conferencia matutina. Explicó que la familia había informado sobre los padecimientos del hombre y la posibilidad de que no hubiera contado con todos sus medicamentos. La mandataria anunció, además, que México presentará una denuncia ante el fiscal del condado de Webb para exigir que se investigue lo sucedido y se protejan los derechos humanos del migrante.

La cancillería indicó que, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, 18 mexicanos habían muerto en centros de detención o durante operaciones migratorias estadounidenses. De acuerdo con el desglose difundido por el Gobierno mexicano, 15 fallecieron bajo custodia de ICE y otros 3 durante operativos de esa dependencia.

La cifra comprende casos distintos y no debe confundirse con el registro de 7 fallecimientos bajo custodia de ICE en Texas durante 2026.

México ha reclamado investigaciones exhaustivas y transparentes sobre las muertes de sus ciudadanos y ha insistido en que los consulados tengan acceso a los centros de detención. El objetivo, sostiene la cancillería, es verificar que se respeten los derechos fundamentales de las personas migrantes, incluido el acceso oportuno a servicios médicos.

En Laredo, mientras se esperan los resultados de la autopsia y una respuesta de las autoridades estadounidenses, la familia de Andrade-Covarrubias busca esclarecer por qué murió un hombre con problemas de salud conocidos mientras permanecía bajo custodia federal.

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