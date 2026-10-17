DHS afirma que el allanamiento a la casa de Ilhan Omar forma parte de un “caso sólido” de fraude migratorio

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que los agentes federales ejecutaron varias órdenes de registro el mismo día que allanaron la residencia de la congresista demócrata Ilhan Omar en Washington y aseguró que los investigadores preparan un caso que esperan presentar ante un gran jurado.

En una entrevista el viernes con Andrew Kolvet, presentador del pódcast Charlie Kirk Show, Mullin calificó la investigación de “caso sólido” y reveló que un juez había autorizado los registros realizados el lunes, aunque no precisó las otras propiedades inspeccionadas ni detalló los resultados de la operación, publicó CBS News.

“No fue el único lugar donde ejecutamos la orden judicial. Se ejecutaron varias órdenes judiciales más ese mismo día”, declaró el secretario, en referencia a la vivienda de la legisladora, representante de Minnesota.

“Un juez lo firmó y esperamos poder llevar el caso ante un gran jurado”, agregó Mullin, quien defendió la actuación de las autoridades y rechazó que la investigación responda a motivaciones políticas.

“No seguiríamos adelante, y el presidente Trump tampoco, a menos que supiéramos que no podía tener motivaciones políticas”, afirmó.

Omar no ha sido acusada de ningún delito y ha rechazado las sospechas en su contra. La congresista, una de las críticas más persistentes del presidente Donald Trump, sostiene que la investigación busca perjudicar a sus adversarios políticos.

Investigan posibles irregularidades en documentos migratorios

La investigación federal se centra en un posible fraude relacionado con documentos migratorios presentados por la familia de Omar hace décadas. Los trámites examinados incluyen documentos completados por su difunto padre durante la infancia de la legisladora, informó CBS News.

Fuentes citadas por ese medio indicaron que varios familiares de Omar recibieron citaciones de un gran jurado y que el Departamento de Seguridad Nacional confiscó el teléfono celular personal de la congresista.

Durante la entrevista, Mullin también planteó la posibilidad de que presuntos fraudes migratorios coordinados pudieran investigarse bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, una norma federal utilizada para perseguir conspiraciones y actividades de organizaciones criminales.

El secretario respondió a una pregunta hipotética sobre un antiguo dirigente extranjero que hubiera ingresado a Estados Unidos como refugiado con su hija. No confirmó que ese escenario correspondiera a la historia migratoria de Omar ni afirmó que la legisladora fuera objeto de una investigación por delitos contemplados en la ley RICO.

Mullin sostuvo que, si una persona hubiera utilizado documentación fraudulenta para obtener un estatus migratorio y otras hubieran ingresado al país bajo el mismo supuesto esquema, los investigadores podrían examinar esas actuaciones como parte de una conspiración.

“Porque hubo una conspiración para engañar al gobierno estadounidense, y por lo tanto, todo lo demás que se presentó junto con ella podría considerarse parte del mismo caso”, explicó.

El secretario sugirió que esa vía permitiría examinar hechos ocurridos décadas atrás. No obstante, los procesos penales federales bajo la ley RICO están sujetos, por regla general, a un plazo de prescripción de cinco años.

Aunque los fiscales pueden incorporar actos anteriores como parte de una conspiración o actividad criminal continuada, no pueden extender indefinidamente el plazo por el simple hecho de que los implicados hayan intentado ocultar sus actuaciones, de acuerdo con el precedente de la Corte Suprema en el caso Grunewald contra Estados Unidos, de 1957.

Omar denuncia una investigación política

Las declaraciones del secretario se producen después de que Trump afirmara que desconocía los detalles de la investigación, a cargo de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia.

Al ser preguntado el lunes por la pesquisa contra Omar, el presidente dijo a los periodistas: “Creo que es una persona terrible, pero eso le corresponde al Departamento de Justicia”.

La congresista negó haber cometido irregularidades y denunció que el registro de su vivienda forma parte de una campaña para intimidarla.

“Que no quepa duda: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y de instrumentalizar a las fuerzas del orden federales”, escribió en X. También afirmó que Trump la ha atacado durante una década con acusaciones infundadas y campañas de desprestigio, y advirtió que no permitirá que la investigación la silencie.

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