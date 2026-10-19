Obama acusa a Trump de intimidar a Ilhan Omar tras el allanamiento de su vivienda

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama condenó el domingo el allanamiento de la vivienda de la congresista demócrata Ilhan Omar en Washington y acusó al gobierno de Donald Trump de utilizar los recursos federales para intimidar a una de sus principales críticas.

“Todo el peso del gobierno federal está cayendo sobre una funcionaria electa que respeta la ley porque se ha atrevido a criticar al presidente”, escribió Obama en X, en una declaración inusual por su extensión y contundencia casi una década después de dejar la Casa Blanca.

Agentes federales registraron la vivienda de Omar la semana pasada como parte de una investigación sobre la congresista, quien ha cuestionado abiertamente a Trump y sus políticas. El momento de la operación generó preocupación entre antiguos funcionarios del Departamento de Justicia, debido a su proximidad con las elecciones de mitad de mandato y a que se realizó durante un día festivo federal, informó NBC News.

Obama también cuestionó los intentos de la administración Trump de poner en duda la ciudadanía estadounidense de Omar, nacida en Somalia y naturalizada a los 17 años.

“Ahora la administración está intentando activamente deportar a la congresista Omar, aparentemente basándose únicamente en la teoría infundada de que ella tenía 18 años cuando su padre se naturalizó y, por lo tanto, no es ciudadana”, escribió el exmandatario.

It is a basic principle of American democracy that the government can’t selectively target individuals simply because of their political beliefs or what they say. But that’s exactly what the Trump Administration is doing to Congresswoman Ilhan Omar of Minnesota.



To understand? — Barack Obama (@BarackObama) October 18, 2026

Obama afirmó que los agentes federales registraron la vivienda de la legisladora, confiscaron documentos personales y se llevaron su teléfono con la intención de encontrar pruebas que respalden las sospechas sobre su estatus migratorio.

Una persona familiarizada con la investigación declaró a NBC News que los posibles cargos mencionados por las autoridades incluyen conspiración y falsedad en documentos migratorios.

La congresista relacionó el allanamiento con los ataques políticos de Trump y denunció un intento de utilizar a las fuerzas del orden contra sus adversarios.

“Durante 10 años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esta es solo la última escalada en su campaña de intimidación política”, escribió Omar en X la semana pasada.

Obama destacó que la legisladora es una de las críticas más acérrimas del gobierno republicano y vinculó las actuaciones en su contra con los reiterados señalamientos de Trump sobre su origen extranjero.

El expresidente advirtió que el uso de las instituciones federales para presionar a una representante electa representa un riesgo que trasciende las diferencias partidistas.

“El hecho de que cualquier presidente, o cualquier administración, esté dispuesto a realizar esfuerzos tan evidentes para intimidar a alguien debería indignar a todos los estadounidenses, independientemente de su opinión sobre las posturas políticas de la congresista Omar”, escribió.

Advirtió además que, si estas prácticas se normalizan, podrían extenderse a otros críticos del gobierno y ser utilizadas por futuros presidentes de cualquiera de los dos partidos.

Trump niega responsabilidad en el allanamiento

Trump ha sido un crítico recurrente de Omar. La semana pasada afirmó que el registro de su vivienda no tenía relación con él y que el asunto correspondía al Departamento de Justicia, aunque calificó a la congresista de “una persona terrible”.

En un mitin celebrado la semana pasada en Youngstown, Ohio, el presidente también arremetió contra Omar y los inmigrantes somalíes. Sus declaraciones provocaron cánticos de “deportación” entre los asistentes.

Este año, además, Trump expresó en Truth Social su deseo de que la legisladora fuera enviada de regreso a Somalia.

Obama comparó el caso de Omar con las acciones emprendidas contra otras personas a las que Trump considera adversarios políticos, entre ellas la fiscal general de Nueva York, Letitia James; el exdirector del FBI James Comey, y miembros de la Junta de la Reserva Federal.

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