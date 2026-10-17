Defensa de Ilhan Omar exigen la devolución inmediata de sus bienes incautados en allanamiento

Los abogados de la congresista demócrata Ilhan Omar cuestionaron la legalidad del allanamiento realizado el lunes en su residencia en Washington y exigieron al Departamento de Justicia la devolución “inmediata” de los bienes incautados, entre ellos su teléfono celular y pasaporte.

En una carta enviada el viernes al Departamento de Justicia y citada por The Wall Street Journal, los representantes legales de Omar afirmaron que el registro no estuvo “ni justificado ni legal” y sostuvieron que no existe una base legítima para acusarla de haber infringido alguna ley relacionada con su ciudadanía.

Los abogados también solicitaron a los fiscales federales copias de cualquier grabación de video o audio realizada durante el operativo en la vivienda de la congresista, de origen somalí y primera mujer musulmana elegida para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Agentes del Departamento de Seguridad Nacional registraron el lunes la residencia de Omar como parte de una investigación que, de acuerdo con The Wall Street Journal, está relacionada en parte con asuntos migratorios y un presunto fraude.

El diario, que tuvo acceso a la carta, señaló que las pesquisas buscan reunir pruebas para intentar retirarle la ciudadanía estadounidense a Omar y, eventualmente, deportarla.

La defensa de la congresista sostuvo además que los agentes no cumplieron con instrucciones específicas establecidas por el juez que autorizó el registro. Entre ellas estaba la obligación de notificar al asesor jurídico general de la Cámara de Representantes antes de ejecutar la orden.

Los abogados afirmaron también que Omar y su equipo legal no recibieron una copia de la orden judicial antes del allanamiento, pese a que el juez había establecido que debía ser entregada. Añadieron que la congresista intentó comunicarse con sus abogados al comienzo del operativo, pero los agentes se lo impidieron durante más de una hora.

La investigación ocurre meses después de que la administración de Donald Trump desplegara agentes federales en Minnesota, donde el gobierno aseguró que se había producido un fraude masivo en programas de servicios sociales.

Trump ha relacionado reiteradamente esas presuntas irregularidades con la comunidad somalí de Minnesota, la mayor comunidad de ese origen en Estados Unidos.

Fuentes conocedoras de la investigación citadas por medios estadounidenses indicaron que las pesquisas también abarcan un presunto fraude migratorio y examinan, entre otros elementos, documentos presentados por el padre de Omar cuando ella era niña.

El Departamento de Justicia rechazó las acusaciones de los abogados y afirmó que la carta contiene “acusaciones falsas e inexactitudes”. El organismo aseguró que el registro se realizó conforme al debido proceso.

La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, defendió igualmente la actuación de las autoridades. En declaraciones a Fox News, afirmó que el juez “no habría firmado esa orden judicial a menos que hubiera habido causa probable”.

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