Rusia desmiente un supuesto plan de Putin para reunirse con Trump y Xi Jinping

Autoridades de Rusia negaron la existencia de una propuesta o acuerdo para concretar una reunión entre el presidente ruso Vladímir Putin, el mandatario estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping para abordar un pacto con Ucrania, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en noviembre.

“Nadie planteó ni discutió en detalle ninguna propuesta, acuerdo sobre dicha reunión o la posible agenda del día y el contenido de ese encuentro”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria informada por EFE.

Peskov aclaró que “efectivamente, el tema de ese hipotético encuentro se mencionó” durante la conversación entre Putin y Trump el pasado 9 de octubre. Asimismo, el portavoz recordó que los tres gobernantes podrían coincidir en el evento de la APEC, donde Putin y Xi sostendrán una cita bilateral en Shenzhen entre el 18 y 19 de noviembre.

Reporte de prensa e implicaciones diplomáticas

La versión sobre la iniciativa trilateral fue divulgada por el periódico The Wall Street Journal. Según el medio estadounidense, la reunión buscaba discutir la situación en Ucrania sin la presencia de su presidente, Volodimir Zelenski. La publicación vinculó el planteamiento a recientes medidas tomadas por la administración de Trump, como la autorización para importar diésel ruso y la suspensión temporal por 60 días de las sanciones dictadas en la Ley Graham.

Reacciones de Ucrania

La propuesta generó el rechazo inmediato del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania: “Una reunión trilateral entre los líderes de Ucrania, EE. UU. y Rusia podría ayudar a poner fin a la guerra más pronto. Una reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y EE. UU. haría lo contrario: animaría a Putin a continuar esta guerra”, escribió en X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

El canciller añadió que invitar a Putin “alimentaría los delirios de grandeza” del mandatario y concluyó: “No es un líder global; es un criminal de guerra”.

Por parte del gobierno estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó las objeciones de Kiev ante las acciones de Washington, instó a Zelenski a priorizar el fin del conflicto y alertó sobre el “riesgo real” de una intensificación de las hostilidades entre Rusia y las naciones de Europa.

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