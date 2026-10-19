Tini canceló concierto de Miami a última hora y explica la razón

Para este 18 de octubre, Tini tenía programado un show de su “FUTTTURA World Tour”, gira que la cantante argentina comenzó en octubre de 2025. El concierto se iba a dar en Miami, Florida, pero fue cancelado horas antes.

A todos los fanáticos de Tini la decisión les tomó por sorpresa. El show se iba a llevar a cabo en el Kaseya Center, pero parece que fueron problemas justamente con el recinto los que lo llevaron a cancelar.

En una historia de Instagram publicada por la estrella pop argentina, explicó: “Cuando llegamos al venue, nos encontramos con que las condiciones técnicas y de seguridad que nos habían garantizado no estaban dadas. El venue fue entregado con horas de retraso; gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos”.

En la misma publicación, Tini dijo que en las próximas horas se compartiría un comunicado oficial en el que se explicará punto por punto cuáles han sido las condiciones técnicas que el recinto no cumplió para que se pudiera hacer el concierto.

Esta cancelación también ha dado paso a que la cantante exprese la incomodidad que ha sentido durante toda esta gira. “Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”, escribió.

También dijo que se sentía profundamente dolida “principalmente por cada persona que compró entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”.

Por ahora no se ha explicado si las personas serán reembolsadas o si están reprogramando la función.

Mientras tanto, Tini deberá continuar con las fechas de “FUTTTURA World Tour”. El 21 de octubre se presentará en Caracas, Venezuela, y el 25 de octubre en Ciudad de México. También tiene agendadas funciones para inicios del 2027 en Europa.

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