Tini Stoessel dio su primer concierto tras polémica con su padre

Este 2 de septiembre, la cantante argentina Tini Stoessel retomó su “FUTTTURA World Tour” con un show en Guadalajara, México. Además de ser su regreso al escenario tras una pausa de meses, también fue el primer concierto que daba tras la polémica con su padre que se hizo pública en la última semana.

Según han reportado asistentes al show y medios argentinos, para este show la estrella pop argentina hizo cambios en el repertorio. Se dice que dejó fuera canciones que tienen una fuerte carga emocional. Algunas de las canciones que no agregó en el repertorio fueron “Pa” y “Ángel”, ambas que fueron dedicadas a Alejandro Stoessel, su padre.

Hacia el final del concierto, y antes de interpretar la canción “La Triple T”, habló frente a todos los asistentes y, aunque no hizo alusión directa a la polémica, sí aprovechó para agradecer a personas que considera son importantes en su vida profesional y personal. No agradeció, ni nombró a su padre.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida. Yo de acá no me voy a ir”, declaró.

Con este show en Guadalajara, Tini comienza una nueva etapa de “FUTTTURA World Tour”, el cual comenzó oficialmente el 12 de febrero en Santiago de Chile. El 4 y 7 de septiembre se presentará en Ciudad de México y Monterrey, respectivamente.

Después seguirá con otras ciudades de Latinoamérica y para el 2027 tiene programadas fechas en Europa.

Además de ser un show enfocado en su carrera como solista, las presentaciones de “FUTTTURA World Tour” han destacado por sorprender con un homenaje a la serie de Disney “Violetta”, la cual protagonizó y fue un proyecto clave en su carrera como artista.

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