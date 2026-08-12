Tini inicia los preparativos de su boda: así fue la prueba de su vestido en París

Tini Stoessel ya empezó a darle forma a uno de los momentos más esperados de su vida. La cantante argentina viajó hasta París para encontrarse con el diseñador Ludovic de Saint Sernin y dar los primeros pasos en la creación del atuendo que llevará el día de su matrimonio con Rodrigo De Paul.

La artista había compartido imágenes de su recorrido por la capital francesa, pero fue el 11 de agosto cuando decidió contarle a sus seguidores el verdadero motivo de su visita. En un extenso video publicado en Instagram, mostró parte de su viaje, su llegada al hotel y la emoción que le produjo comenzar a preparar el gran día.

“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul”, escribió la intérprete de “Cupido” al referirse a su próximo enlace.

De un jet privado al atelier del diseñador

La aventura comenzó con una escena mucho más cotidiana de lo que podía esperarse de un viaje de esta magnitud. Tini apareció con una mascarilla facial y un gorro para dormir mientras mostraba su anillo de compromiso y anunciaba con entusiasmo lo que estaba por ocurrir.

“Me caso. Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido”, dijo antes de emprender el viaje en un jet privado rumbo a Francia.

La cantante también adelantó que quería compartir con sus seguidores el significado que tendrá la celebración: “Estoy super emocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, bueno, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día”, explicó.

Después de descansar en un hotel con vista a la Torre Eiffel, llegó el momento de acudir al atelier de Ludovic de Saint Sernin. Allí fue recibida por el equipo del diseñador y comenzó una experiencia que terminó siendo mucho más importante de lo que había imaginado.

Tini contó que pensaba que la cita era sólo para conocer telas y revisar algunos detalles iniciales, pero terminó probándose propuestas. Tras salir del encuentro, habló con Rodrigo de Paul mediante una videollamada.

“Yo pensé que iba ver solamente telas y medio que me probé”, relató. Ante la sorpresa del futbolista, agregó: “Te juro, no te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando”.

La emoción quedó resumida en una última frase antes de cerrar el video con imágenes de París: “Nos fue increíble”.

La fecha que todavía no está confirmada

Aunque la pareja no ha anunciado oficialmente cuándo será la boda, las versiones sobre una celebración en diciembre siguen tomando fuerza.

El mes pasado, Susana Giménez habló sobre la relación en el programa “Por el Mundo Mundial” y aseguró: “¡Muy enamorados! Se casan ahora el 19 de diciembre”.

Por otra parte, reportes de “LAM”, programa de América TV, señalan que la celebración podría realizarse en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires, con alrededor de 200 invitados entre figuras del fútbol y del espectáculo.

Sigue leyendo:

Gloria Trevi sufre fuerte caída en concierto y enseña las heridas

El Met dedicará una exposición a John Galliano y revive una vieja polémica

Shakira, Maluma y más artistas reaccionan al terremoto en Colombia