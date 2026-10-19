Trump opina que los migrantes “tomaron” Francia y recomienda cerrar fronteras

El presidente Donald Trump aconsejó al gobierno de Francia la clausura inmediata de sus fronteras tras los violentos enfrentamientos registrados tanto en el país galo, como en distintas ciudades europeas.

“Los migrantes han tomado Francia. ¡Deben CERRAR LAS FRONTERAS, RÁPIDO!”, declaró el mandatario en su red social, Truth Social.

The migrants have taken over France. They must CLOSE THE BORDERS, FAST! President DJT



( TS: Oct 19 2026, 7:16 AM ET )???????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/4sV8mztWVS — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 19, 2026

Asimismo, la cuenta del mandatario compartió mensajes de otros usuarios vinculados con los disturbios recientes en territorio francés. Una de las publicaciones difundidas en la red social muestra la imagen de un manifestante encapuchado acompañada por el mensaje: “Francia hoy podríamos ser nosotros si dejamos que la izquierda recupere el poder”.

Balance oficial de daños e incidentes en territorio francés

Las declaraciones de Trump se producen luego de la jornada de protestas del sábado 17 de octubre en Francia. Las manifestaciones desencadenaron actos de violencia urbana, saqueos, incendios y destrucción de bienes públicos en ciudades como París, Lyon, Marsella y Lille.

Las autoridades locales reportaron un saldo provisional de 2,000 personas detenidas por participar en los altercados. Asimismo, los reportes oficiales contabilizan 600 efectivos heridos entre miembros de la policía, la gendarmería y los cuerpos de bomberos durante la contención de las revueltas.

Las violentas protestas fueron organizadas originalmente por diversos colectivos sociales para exigir respuestas ante la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de la población. La convocatoria inicial abarcó múltiples regiones francesas, pero las marchas derivaron en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad y considerables daños materiales en los centros urbanos.

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