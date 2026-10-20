Defensa de Luigi Mangione descartó alegar perturbación emocional extrema por temor a perjudicar su caso federal

Los abogados de Luigi Mangione evaluaron utilizar una defensa por “perturbación emocional extrema” para enfrentar el juicio estatal por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, pero finalmente descartaron esa estrategia porque podía obligarlo a reconocer que había cometido el crimen y perjudicarlo en el proceso federal.

Los nuevos detalles aparecen en documentos judiciales y transcripciones recientemente desclasificadas del caso estatal, revisados por Gothamist, que muestran las dificultades y decisiones que enfrentó el equipo legal de Mangione durante los meses previos a que se declarara culpable ante un tribunal federal.

La posibilidad de recurrir a una defensa basada en el estado emocional de Mangione surgió porque la legislación de Nueva York permite que una persona acusada de un delito argumente que actuó bajo una perturbación emocional extrema y, en caso de que la defensa prospere, obtener una condena menos severa.

Una defensa de ese tipo supondría, en la práctica, reconocer que Mangione había sido responsable del asesinato de Thompson. Esa admisión podía ser utilizada posteriormente en su proceso federal, donde este argumento de defensa no está contemplado.

Karen Friedman Agnifilo, una de las abogadas de Mangione, explicó durante una audiencia celebrada el 3 de junio que el equipo todavía evaluaba las condiciones psicológicas de su cliente antes de decidir cómo enfrentaría el juicio.

“Es bastante evidente” que el caso tenía “potencial para una defensa psiquiátrica”, dijo la abogada, de acuerdo con la transcripción de la audiencia citada por Gothamist. Para evaluar esa posibilidad, mencionó los antecedentes médicos de Mangione y sus “extensos escritos”.

La defensa también enfrentó dificultades para conseguir las evaluaciones psicológicas necesarias.

Friedman Agnifilo explicó al juez Gregory Carro que había encontrado obstáculos “inmensos” para someter a Mangione a las pruebas y que algunos médicos que lo habían tratado anteriormente se habían negado a colaborar debido a la notoriedad del caso.

Los fiscales habían señalado que, tras la detención de Mangione, la policía encontró un cuaderno y una carta dirigida “a los federales”, elementos que podían resultar relevantes para establecer su estado mental y sus intenciones.

Una defensa con consecuencias en dos tribunales

Gary Galperin, profesor adjunto de la Facultad de Derecho Cardozo y exfiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, explicó a Gothamist que recurrir a la perturbación emocional extrema habría puesto a Mangione en una situación complicada.

La razón era que esa estrategia habría implicado reconocer, de manera directa o implícita, que él había cometido el asesinato. Esa admisión podía convertirse en evidencia en el proceso federal, donde enfrentaba cargos relacionados con la muerte de Thompson.

La defensa llegó a revelar públicamente que Mangione contemplaba una estrategia de salud mental, pero apenas un día después dio marcha atrás. El juez Carro había anunciado que el acusado planeaba recurrir a una defensa de este tipo en el juicio estatal, previsto inicialmente para septiembre.

Después, los abogados retiraron esa posibilidad mientras continuaban evaluando las alternativas legales disponibles.

Mangione está acusado de seguir a Thompson hasta Nueva York y dispararle mortalmente frente a un hotel de Midtown en diciembre de 2024. Una cámara de seguridad registró el ataque. Días después fue detenido en Altoona, Pensilvania, luego de que el gerente de un McDonald’s lo reconociera.

En agosto, Mangione se declaró culpable ante un tribunal federal de haber disparado mortalmente contra Thompson y de dos cargos federales relacionados con acoso. Inmediatamente después, sus abogados solicitaron que fueran desestimados los cargos restantes por asesinato y posesión de armas en el proceso estatal.

El argumento central de la defensa fue la doble incriminación, un principio jurídico que impide que una persona sea procesada dos veces por la misma conducta. Los abogados sostuvieron que Mangione no debía enfrentar dos procesos separados relacionados con la muerte de Thompson y que los fiscales federales y estatales habían vulnerado sus derechos al presentar cargos en ambos tribunales.

Nueva York cuenta con protecciones particularmente amplias frente a la doble incriminación. Durante una audiencia estatal celebrada en febrero, Mangione expresó públicamente su rechazo a enfrentar procesos separados por el mismo asesinato.

“Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno son dos. Doble incriminación según cualquier definición de sentido común”, afirmó, de acuerdo con una transcripción publicada por la fiscalía de distrito de Manhattan.

Los fiscales estatales sostienen que los procesos federal y estatal se basan en delitos diferentes y buscan impedir tipos de daño distintos, por lo que consideran que las protecciones contra la doble incriminación no impiden continuar con el caso estatal.

La fiscalía también indica que tiene derecho a llevar a Mangione ante un tribunal estatal, incluso después de su declaración de culpabilidad en el proceso federal.

Para Galperin, la decisión de continuar con el juicio estatal responde también al hecho de que existe una acusación formal por asesinato presentada por la fiscalía de Manhattan y de que la familia de Thompson tiene derecho a que ese caso sea llevado ante la justicia estatal.

Ahora corresponde al juez Carro decidir si los cargos estatales contra Mangione deben ser desestimados o si el proceso continuará. Cualquiera de las partes podría apelar la decisión.

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