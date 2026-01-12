Juez ordena audiencia para revisar si fue legal el registro de la mochila de Luigi Mangione

Un juez federal en Estados Unidos decidió este lunes convocar una audiencia probatoria para determinar si la policía actuó de forma legal al incautar y revisar la mochila de Luigi Mangione dentro de un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, durante su arresto.

La decisión marca un cambio de postura del tribunal, que inicialmente había considerado innecesaria esa revisión.

Según informó FOX News, la jueza Margaret Garnett explicó en una orden judicial que tomó en cuenta tanto los argumentos de la defensa y la fiscalía expuestos en una audiencia previa como la gravedad de los cargos que enfrenta el acusado antes de decidir que el caso merece un examen más detallado.

La audiencia incluirá el testimonio de un oficial de policía de Altoona sobre los protocolos del departamento para asegurar, custodiar e inventariar las pertenencias de una persona arrestada en un lugar público.

No será obligatorio que declare alguno de los agentes que participó directamente en el arresto de Mangione, indicó el medio. La jueza señaló que la sesión, que será breve, podría realizarse dentro de las próximas dos semanas.

El debate gira en torno a la legalidad de las pruebas incautadas cuando Mangione las autoridades lo detuvieron, entre ellas una mochila que contenía el arma con el que presuntamente asesinó a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

La defensa ya había llevado este reclamo ante un tribunal estatal, donde varios agentes de Altoona testificaron sobre el procedimiento, y ahora busca que esas mismas evidencias también sean excluidas del proceso federal.

Asimismo, los abogados de Luigi Mangione pidieron al tribunal que impida que la fiscalía convierta el caso en un proceso susceptible de pena de muerte. De mantenerse esa posibilidad, el juicio federal podría celebrarse en diciembre o incluso en enero de 2027.

Si la pena capital queda descartada, el tribunal señaló que el juicio podría adelantarse hasta octubre.

Luigi Mangione, quien enfrenta cargos por el asesinato a tiros de Brian Thompson en Nueva York en 2024, se declaró no culpable tanto en el tribunal estatal como en el federal.

Sigue leyendo:

• Luigi Mangione se presenta ante la corte mientras juez evalúa evidencias antes de su juicio

• Luigi Mangione intenta excluir pruebas del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

• Defensa de Luigi Mangione acusa a Pam Bondi de buscar la pena de muerte por “conflicto de intereses”