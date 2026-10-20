Mamdani lanza equipo comunitario para defender ayudas de SNAP y Medicaid en Nueva York   

La administración del alcalde Zohran Mamdani se encuentra desplegando un nuevo equipo de trabajadores sociales en toda la ciudad para apoyar a los neoyorquinos a mantener sus beneficios de salud y alimentación, ya que los requisitos de elegibilidad para Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) están experimentando importantes cambios en el ámbito federal.

El alcalde anunció la puesta en marcha del nuevo Equipo de Recursos para la Salud y la Asequibilidad de la ciudad, después de haber conseguido $3 millones de dólares en financiación para la iniciativa en el presupuesto municipal.

La iniciativa de divulgación HARRT se pone en marcha unos meses antes de que entren en vigencia en enero los nuevos requisitos laborales de Medicaid, que, de acuerdo con estimaciones de los funcionarios municipales, ponen en peligro la cobertura de hasta 900,000 residentes de la Gran Manzana.

Los requisitos laborales del programa SNAP se extendieron en marzo y, desde entonces, 26,500 residentes han sido excluidos del programa de nutrición, de acuerdo con los funcionarios municipales.

“La atención médica y la alimentación nutritiva no deberían ser un privilegio. Son necesidades básicas”, declaró Mamdani el lunes. “HART ayudará a los neoyorquinos a afrontar estos cambios, a mantener los beneficios de los que dependen y a obtener el apoyo que necesitan”.

Cerca de 3.6 millones de residentes de la ciudad están inscritos en Medicaid. De acuerdo con los nuevos requisitos de Medicaid, los adultos menores de 65 años deberán demostrar que trabajan 80 horas al mes, hacen un servicio comunitario equivalente o asisten a la escuela. Muchos ciudadanos estarán exentos de estos requisitos, incluidos los padres de los niños menores de 14 años.

Asimismo, las autoridades de salud estatales están pidiendo una exención para los residentes de El Bronx debido a la alta tasa de desempleo en el distrito, informó Gothamist.

No obstante, las nuevas normas también exigen una recertificación más frecuente para Medicaid, y los proveedores de atención médica afirman que les preocupa que, por el papeleo adicional, pierdan cobertura por medio del programa de seguro público, incluso si todavía cumplen los requisitos.

De acuerdo con un comunicado de la ciudad, los nuevos empleados de HART hablan 13 idiomas y muchos tienen experiencia de primera mano en la gestión de estos beneficios, aparte de una extensa formación sobre los recientes cambios federales.

Además de apoyar a las personas a mantener o volver a inscribirse en los beneficios de alimentación y salud, los equipos podrán brindar asistencia con otros problemas de asequibilidad, como la vivienda, las deudas médicas y la gestión de los gastos cotidianos, informó la ciudad de Nueva York.

El comunicado en cuestión dice que los trabajadores sociales se enfocarán en los barrios donde los neoyorquinos corren el peligro de perder sus beneficios. La ciudad también se encuentra colaborando con organizaciones comunitarias de toda la Gran Manzana para difundir información sobre cómo conservar estos beneficios.

Los neoyorquinos que hayan perdido o corran el riesgo de perder su seguro médico pueden llamar al 347-655-0124 para hablar con un asesor de inscripción del departamento de salud de la ciudad o visitar nyc.gov/medicaidhelp.

Además, los que necesiten ayuda para mantener o volver a solicitar los beneficios de SNAP pueden llamar al 718-762-7669 o visitar nyc.gov/AccessHRA.

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