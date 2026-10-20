Cuidado infantil gratuito en NYC para niños de 2 años se extiende a 12,000 cupos

Uno de los grandes dolores de cabeza, que literalmente impacta el bolsillo de familias neoyorquinas, como la de Lourdes González, quien tiene un niño de 2 años y medio y otro de 4, es el costo de las guarderías privadas.

Cobros anuales de servicios de cuidado infantil, que llegan incluso a superar los $20,000 y hasta $25,000 dólares, hacen que la madre dominicana haya tenido que dedicarse de lleno a sus retoños y decirle “no” a ofertas laborales, pasándole a su esposo toda la responsabilidad económica de su familia, una imagen que viven miles de hogares latinos en la Gran Manzana.

Pero a partir del otoño próximo, las cosas cambiarán para un total de 12,000 familias neoyorquinas, que disfrutarán las mieles del cuidado infantil gratuito, una de las banderas del alcalde, Zohran Mamdani, gracias a que se expandirá el programa municipal subsidiado, que este año comenzó cobijando a 2,000 pequeños de 2 años.

Así lo anunció este lunes desde el sitio de juegos infantiles Sky Zone de la calle 189 en El Bronx, el mandatario local, tras advertir que gracias al trabajo conjunto con el gobierno estatal, el programa denominado “2-K” en 10 meses beneficiará a todo El Bronx y Staten Island, añadiendo 10,000 plazas

En diálogo con El Diario, el Alcalde de Nueva York, quien el domingo cumplió 35 años, se mostró muy emocionado de anunciar la expansión del programa de cuidado infantil en medio del bullicio de decenas de pequeños que estaban jugando en el sitio infantil, y recalcó que especialmente para las familias latinas, el programa subsidiado significa un respiro enorme.

“Para muchísimas familias de la ciudad de Nueva York, la alegría de recibir a un hijo viene acompañada de una serie de interrogantes aterradores: ¿Cómo podré pagar el cuidado infantil? ¿Tendré que renunciar a mi trabajo? ¿Me veré obligado a abandonar la ciudad que tanto amo? Hoy, para 10,000 familias más, tenemos una respuesta”, dijo Mamdani, recalcando que el programa es una muestra más de su lucha para que Nueva York sea más asequible.

El alcalde Mamdani en Skyzone de El Bronx anunció el cumplimiento de una de sus grandes promesas de campaña, el cuidado infantil gratis para 12,000 niños. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Así es como suena esto”, comentó el mandatario mientras un niño en un trampolín contiguo gritaba y saltaba alegremente. “Y para las familia latinas que enfrentan el mayor costo de vida entre todos los grupos étnicos, el cuidado infantil y la crisis de asequibilidad van de la mano y lo que estamos haciendo con esta ampliación es cumpliéndoles”.

Mamdani recalcó especialmente que el programa de cuidado infantil para niños de 2 años está disponible para todos los neoyorquinos sin importar si no cuentan con documentación de inmigración. Y aunque prefirió no referirse directamente a su plan original de que los millonarios paguen más impuestos para financiar varias iniciativas, como esta, afirmó que ya está asegurado el dinero para echar a andar el plan de los 12,000 cupos.

“En el próximo otoño habrá 12,000 cupos para garantizar que cada familia en El Bronx y Staten Island también tengan el chance de tener cuidado infantil y recuerden que el estatus migratorio no es requisito. Todos, sin importare el estatus, pueden ser parte de este programa. Esta es su casa y es nuestra responsabilidad asegurarnos de protegerlos en su casa”, dijo el Alcalde.

“El plan ya está financiado, a través del dinero que la Gobernadora dio a la Ciudad. $ 1,200 millones que incluyen las 2,000 plazas que ya hay, las próximas 10,000 y más de 11,000 que vamos a sacar de las listas de espera con cupones que ya están en este compromiso con este programa”, agregó. “Vemos a muchas familias que no pueden criar a sus niños aquí, porque es muy caro el cuidado infantil y este programa les quita de encima una carga de $25,000 de sus bolsillos”.

La gobernadora, Kathy Hochul, quien también se mostró visiblemente emocionada durante el anuncio, destacó que siendo ella la primera madre en ser mandataria del estado, conoce de primera mano el impacto que los costos de cuidado infantil tienen en familias neoyorquinas y dio su palabra de que de llegar a ganar la reelección en noviembre, seguirá velando para que la iniciativa se amplíe.

“No hemos llegado hasta aquí para ahora regresarnos. Estamos abordo y seguiremos luchando por más”, dijo la Gobernadora, quien mencionó que por ahora no se han necesitado subir más impuestos a los millonarios para poder cumplir con el programa de guarderías subsidiadas.

El alcalde Mamdani y la gobernadora Hochul anunciaron la ampliación del programa de cuidado infantil gratis en NYC. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“El cuidado infantil para mí es algo personal porque yo tuve que preocuparme por eso cuando tenía a mis hijos pequeños (…) y durante generaciones, los padres han tenido que lidiar con la presión que suponen los costos del cuidado infantil en esta ciudad y en este estado. Pero, gracias a nuestra colaboración con el alcalde Mamdani, esto está cambiando”, dijo la líder demócrata, elogiando el programa. “Así es como brindamos un alivio real a las familias trabajadoras y garantizamos que nuestros niños tengan el mejor comienzo posible en la vida”.

Y aunque todavía no se han anunciado las fechas en las que los padres de familia neoyorquinos podrán empezar a solicitar cupos para los servicios de cuidado infantil para el próximo año, el canciller de Educación de la Ciudad, Kamar Samuels, mencionó que en los próximos días los proveedores de guarderías y servicios de cuidado infantil comenzarán a recibir encuestas y documentos para saber quiénes cuentan con la infraestructura para recibir a los nuevos niños y compartir sus ideas sobre cómo mejorar la experiencia.

“Como educador y padre, sé que la educación comienza mucho antes del jardín de infancia. Estos primeros años son fundamentales para sentar las bases del aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como para fomentar la curiosidad, la confianza y la capacidad de conectar con los demás”, dijo el jefe de las escuelas. “El programa universal ‘2-K’ no solo ayuda a los trabajadores neoyorquinos, sino que también proporciona a nuestros alumnos más pequeños una base sólida para el aprendizaje continuo y el éxito”.

Emmy Liss, directora ejecutiva de la Oficina del Alcalde para el Cuidado Infantil y la Educación de la Primera Infancia, explicó que los datos sobre cuantos cupos se ofrecerán por cada condado será algo que se conocerá en las próximas semanas, luego de que realicen un cercamiento con los proveedores de servicios de cuidado infantil, peor destacó que los nuevos cupos aliviarán a miles de familias.

“Ampliar el programa 2-K para llegar a otros 10,000 niños es un paso fundamental hacia la implementación de un sistema universal de cuidado infantil para todos los neoyorquinos. Y hemos aprendido lecciones valiosas de los padres y los proveedores durante la puesta en marcha de las primeras 2,000 plazas este año”, dijo la funcionaria. “La colaboración continua con las familias, los educadores y las comunidades servirá para orientar y fortalecer el programa a medida que nos expandimos”.

El Contralor municipal, Mark Levine, uno de los más emocionados durante el anuncio, donde habló en varios momentos en español, dijo estar listo para firmar los nuevos contratos con proveedores de cuidado infantil y recalcó que los 12,000 cupos son una prueba de lo que ocurre cuando los alcaldes y lso gobernadores trabajan de manera conjunta.

La madre mexicana Claudia Valdivia pidió que también se mejoren las condiciones de las cuidadoras de guarderías. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Esta ampliación representa un avance tangible hacia una mayor asequibilidad para las familias trabajadoras con hijos en la ciudad de Nueva York, y ofrece a los padres —tanto a los actuales como a quienes planean serlo— una razón de peso para quedarse”, dijo Levine, tras advertir que ahora más padres de familia podrán volver a la fuerza laboral e impactar de paso la economía de la Ciudad. “Estas medidas son fundamentales para apoyar a nuestra fuerza laboral, ya que ayudarán a atraer y retener empleos y empresas en la ciudad”.

Claudia Valdivia, quien tiene 4 pequeños, se mostró emocionada con la buena nueva, pero hizo un llamado urgente a la Ciudad para que no deje de lado a los cuidadores, para quienes pidió que se mejore sus condiciones laborales. Esas mejoras y la construcción de mayor infraestructura de cobertura de cuidado infantil serán los retos en la implementación del programa.

“Para nadie es un secreto que los gastos cada vez están más caros en Nueva York, la renta y el cuidado infantil están por las nubes y no tenemos cómo pagarlo. Y aunque esta es una gran victoria para nuestros niños y nuestras comunidades, porque hay listas de esperas interminables de más de 15,000 familias, ojalá que esto sea un beneficio para todos, no solo para unos pocos”, dijo la madre mexicana, quien aplaudió a Mamdani y Hochul.

“Ningún alcalde había tomado esto como algo importante y mucho menos un gobernador, y sin importarles el estatus de la gente ni nada. Y aunque estén esos asientos ya disponibles, la realidad es que no tenemos cuidadoras de cuidado infantil. Está habiendo menos, porque no tienen mejoras de paga”, mencionó con preocupación.

“Yo dijera que la única manera para que este plan funcione bien es si también se cubre el tema de las cuidadoras, que no deberían llamarse cuidadoras sino educadoras. Ellas enseñan a hablar a los niños. A veces desde pequeñitos los vuelven bilingües. Por eso tenemos que seguir luchando para que haya cuidado infantil para todos pero también mejoras para las educadoras”, agregó la madre. “Le pido al Alcalde que promueva un salario mínimo para ellas para que ganaran $30 o $35 la hora. Celebremos este triunfo pero no nos olvidemos de las cuidadoras, de las educadoras”.

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