Hasta 900,000 neoyorquinos podrían perder Medicaid en 2027: NYC lanza ayuda para conservar la cobertura

Hasta 900,000 personas en Nueva York podrían quedar en riesgo de perder su cobertura de Medicaid con las nuevas reglas federales que comenzarán a aplicarse en 2027. Ante ese escenario, la ciudad lanzó un equipo especial para ayudar a los beneficiarios a entender los cambios, cumplir los nuevos requisitos y evitar interrupciones en su seguro médico.

La iniciativa se llama Health and Affordability Resource Team (HART) y contará con trabajadores comunitarios que recorrerán los barrios donde se concentra la población potencialmente más afectada.

No todos los beneficiarios de Medicaid estarán sujetos a los nuevos requisitos. Pero para cientos de miles de adultos será importante prestar atención a las comunicaciones que lleguen del estado y, en algunos casos, demostrar que trabajan, estudian, participan de una capacitación laboral o realizan servicio comunitario.

Qué cambia en Medicaid en Nueva York en 2027

A partir del 1 de enero de 2027, algunos adultos que soliciten Medicaid deberán demostrar que cumplen con las nuevas reglas federales de participación laboral o comunitaria.

Para quienes ya tienen Medicaid y deben renovar su cobertura, Nueva York informó que el requisito comenzará a aplicarse el 1 de marzo de 2027.

En términos generales, las personas alcanzadas deberán acreditar al menos 80 horas por mes en una o varias actividades aprobadas. Entre ellas están trabajar, participar en determinados programas de capacitación, estudiar o hacer servicio comunitario. Otra manera de cumplir es demostrar ingresos laborales de al menos $580 al mes.

Las actividades pueden combinarse. Por ejemplo, una persona puede sumar horas de trabajo con horas de estudio o voluntariado hasta alcanzar el requisito mensual.

¿Quiénes podrían quedar afectados?

El Departamento de Salud de Nueva York estima que la ciudad tiene cerca de 3.6 millones de beneficiarios de Medicaid y que hasta 900,000 podrían estar en riesgo de perder la cobertura debido a los nuevos requisitos o a problemas para presentar la documentación necesaria.

Las reglas están dirigidas principalmente a determinados adultos de 19 a 64 años. Pero existe una larga lista de excepciones. Entre quienes pueden quedar exentos se encuentran:

Personas menores de 19 años o de 65 años o más.

Mujeres embarazadas o que estuvieron embarazadas durante los últimos 12 meses.

Personas inscritas en Medicaid debido a una discapacidad.

Personas con determinadas condiciones físicas o de salud mental que dificultan trabajar.

Personas con Medicare Parte A o B.

Padres, tutores o cuidadores de un niño menor de 14 años o de una persona con discapacidad.

Personas que ya cumplen requisitos laborales de SNAP o TANF.

Personas que participan en determinados programas de tratamiento por consumo de alcohol o drogas.

Jóvenes que están o estuvieron en foster care y tienen menos de 26 años.

Determinados veteranos con discapacidad total.

Nueva York advierte, sin embargo, que incluso algunas personas que califican para una excepción podrían tener que presentar documentación que demuestre esa condición cuando renueven Medicaid.

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Qué es HART y cómo ayudará a conservar Medicaid

La ciudad destinó $3 millones del presupuesto fiscal 2027 para poner en marcha HART. El nuevo equipo estará integrado por trabajadores comunitarios capacitados para ayudar a los residentes a inscribirse o permanecer en Medicaid, entender las nuevas exigencias y encontrar otros programas para los que puedan ser elegibles.

La asistencia no estará limitada al seguro médico.

HART también conectará a los residentes con SNAP y otros programas de alimentos, beneficios en efectivo, ayuda para vivienda y prevención de desalojos, asistencia con facturas hospitalarias y programas para reducir otros gastos cotidianos.

Los trabajadores del programa hablan en conjunto 13 idiomas, un punto especialmente relevante para los barrios con comunidades inmigrantes y hogares donde el inglés no es el idioma principal.

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Qué deben hacer ahora quienes tienen Medicaid

Por el momento, tener Medicaid no significa que la cobertura vaya a terminar automáticamente en enero. Pero la recomendación de las autoridades es no ignorar ninguna carta, correo electrónico o aviso relacionado con Medicaid.

New York State of Health ya comenzó a enviar notificaciones a personas que podrían quedar alcanzadas por los nuevos requisitos.

También es importante revisar que el estado tenga correctamente registrados el domicilio, teléfono y correo electrónico del beneficiario. Si esos datos están desactualizados, una persona podría no recibir información importante sobre su renovación.

Quienes crean que estarán sujetos al requisito pueden comenzar además a conservar documentación relacionada con empleo, estudios, capacitación, voluntariado o alguna condición que pudiera permitirles quedar exentos.

Cómo pedir ayuda para no perder Medicaid

Los residentes de Nueva York que tengan dudas sobre su cobertura pueden comunicarse con un consejero de inscripción del Departamento de Salud de NYC al 347-655-0124.

La ciudad también habilitó nyc.gov/medicaidhelp, donde publica información sobre los cambios y recursos para quienes necesiten asistencia.

El Departamento de Salud también está contratando más consejeros para ayudar con Medicaid y otros programas de cobertura como Child Health Plus, Essential Plan y planes disponibles a través del mercado de seguros.

La diferencia de fechas es importante: los nuevos solicitantes alcanzados por las reglas tendrán que cumplirlas desde el 1 de enero de 2027; para quienes ya están inscritos, comenzarán a entrar en juego durante las renovaciones desde el 1 de marzo.

Para quienes dependen de Medicaid, el principal riesgo no será únicamente dejar de cumplir un requisito. También puede ser perder la cobertura por no responder a tiempo o no presentar la documentación correcta.

Dudas frecuentes

¿Cómo sé si me afecta? Nueva York está enviando avisos por correo o email a los beneficiarios que podrían quedar sujetos a las nuevas reglas. En general afectan a ciertos adultos de 19 a 64 años, aunque existen numerosas excepciones. Conviene revisar la cuenta de NY State of Health y cualquier aviso de renovación. Departamento de Salud de Nueva York.

Nueva York está enviando avisos por correo o email a los beneficiarios que podrían quedar sujetos a las nuevas reglas. En general afectan a ciertos adultos de 19 a 64 años, aunque existen numerosas excepciones. Conviene revisar la cuenta de NY State of Health y cualquier aviso de renovación. Departamento de Salud de Nueva York. ¿Qué documentos aceptarán? El estado confirma que habrá que demostrar trabajo, estudio, capacitación, voluntariado o una excepción, pero todavía no ha publicado un listado definitivo y completo de documentos aceptados para cada situación. Nueva York también está trabajando con Truv para verificar ciertos datos de nómina automáticamente. Gobierno de Nueva York

El estado confirma que habrá que demostrar trabajo, estudio, capacitación, voluntariado o una excepción, pero todavía no ha publicado un listado definitivo y completo de documentos aceptados para cada situación. Nueva York también está trabajando con Truv para verificar ciertos datos de nómina automáticamente. Gobierno de Nueva York ¿Cuándo habrá que presentar los comprobantes? Para quienes ya tienen Medicaid, los nuevos requisitos comenzarán a aplicarse en las renovaciones desde el 1 de marzo de 2027. El estado enviará instrucciones específicas dentro de los avisos de renovación sobre qué debe presentarse y cómo hacerlo. Gobierno de Nueva York

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